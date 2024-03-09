ميدو: ناصر ماهر لعب بشخصية الزمالك أمام الأهلي

أشاد أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق بالمستوى الذي ظهر به ناصر ماهر، لاعب الأبيض في مباراة القمة أمام الأهلي، في نهائي بطولة كأس مصر.

وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الأمور كانت تسير بشكل جيد مع الزمالك حتى الدقيقة 70".

وأضاف: "بعد ذلك كان يجب استبدال عبد الله السعيد بمصطفى الزناري، ويتم الدفع بعمر جابر في وسط الملعب، لمساعدة نبيل عماد دونجا".

وتابع: "هذه خبرات سيكتسبها جوزيه جوميز، المدير الفني للزمالك، فهو مدرب جيد، ومارسيل كولر، المدير الفني للأهلي جيد أيضًا".

وأكمل: "كولر لديه خبرات في إدارة المباريات الكبيرة، وتأخر في تبديلاته لأنه كان يشعر بأن المباراة ستتجه إلى الأشواط الإضافية".

وواصل: "ناصر ماهر منح الزمالك شكلًا جديدًا بعد نزوله في الشوط الثاني، وسيكون لديه مستقبل مع النادي، لعب بشخصية الزمالك في مباراة الأهلي".

وأتم أحمد حسام ميدو تصريحاته قائلًا: "باقي التبديلات لم تكن مؤثرة، على عكس تبديلات كولر، الذي أشرك لاعبًا سجل هدفًا وصنع آخر، لذا يجب منح الإشادة بكولر، الذي كانت تبديلاته ناجحة".