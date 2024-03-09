صلاح سليمان: جوميز لا يتحمل مسئولية الخسارة وهدف الأهلي تسلل

قال صلاح سليمان، لاعب نادي الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض أدى مباراة قوية، وسيطر على الكرة لكن التوفيق لم يحالفه.

وأشار سليمان في تصريحات لبرنامج زملكاوي، مع الإعلامي مينا ماهر على قناة الزمالك، أن جوميز لا يتحمل أي مسئولية، خاصة أنه أدى مباراة قوية وسيطر على أغلب الفترات.

وشدد سليمان على أن هدف إمام عاشور تسلل واضح، وحكم الفار رسم الخطوط قبل خروج الكرة من قدم أفشة لاعب الأهلي، كما أن هناك تقنية حديثة للفار في السعودية لا يعلم لماذا لم تطبق في تلك المباراة.

وواصل سليمان هجومه على الحكم بأن هناك كرة ارتطمت بيد حسين الشحات في منطقة الجزاء لم يذهب الحكم ليشاهدها، كما أن الحكم البرازيلي رفض الذهاب للفار في كرة زيزو رغم وجود دهس على قدم اللاعب من كريم نيدفيد لاعب الأهلي مشيرًا إلى أنها كانت تستحق بطاقة حمراء.