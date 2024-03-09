رضا عبدالعال: عبدالله السعيد أحد أسباب خسارة الزمالك أمام الأهلي

أكد رضا عبدالعال نجم الكرة المصرية السابق أن عبد الله السعيد نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك لم يكن في حالته الفنية أمام الأهلي في مباراة نهائي كأس مصر.

وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" من وجهة نظري أن عبدالله السعيد أحد أسباب خسارة الزمالك أمام الأهلي ولم يقدم الأداء المنتظر منه في مباراة كبيرة مثل الأهلي ".

وتابع:" ناصر ماهر كان أفضل من عبدالله السعيد في الجزء الذي شارك فيه خلال مباراة الأهلي في نهائي كأس مصر ".

حقق الأهلي لقب بطولة كأس مصر على حساب الزمالك بعد الفوز عليه بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب الأول بارك في العاصمة السعودية الرياض، بنهائي بطولة كأس مصر لكرة القدم.

وكان الأهلي قد تأهل إلى نهائي كأس مصر على حساب فريق إنبي بعد الفوز عليه بثلاثية دون رد في نصف النهائي، بينما تأهل الزمالك للنهائي على حساب بيراميدز بعد الفوز عليه بركلات الترجيح بعد التعادل في الوقت الأصلي 3-3.