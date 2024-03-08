تسجيلات نادرة في شهر رمضان لقيثارة السماء الشيخ محمد رفعت (شاهد)

أبرز تقرير ببرنامج «هذا الصباح»، والمُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أعمال ترميم نسخة نادرة أهدتها أسرة الشيخ محمد رفعت لمدينة الإنتاج الإعلامي، والمرتقب أن يتم إذاعتها على مدار شهر رمضان المقبل.

الشيخ محمد رفعت

ووفقاً للتقرير، فإنَّ النسخة التي تم معالجتها هندسياً بمركز إحياء التراث السمعي والبصري بمدينة الإنتاج الإعلامي، نظمت الأخيرة احتفالية بمناسبة الانتهاء من أعمال ترميمها وهي عبارة عن مجموعة من التسجيلات النادرة من القرآن الكريم بصوت الشيخ محمد رفعت.

رئيس الإذاعة المصرية

يقول محمد نوار، رئيس الإذاعة المصرية، خلال التقرير، إنه سيتم إذاعة التسجيلات النادرة لصوت السماء الشيخ محمد رفعت، فور عودته لمكتبه وتشكيل لجنة مصغره للاستماع إليها ومراجعة الصور المسجلة ومقارنتها بالموجودة بالإذاعة ليتم اختيار غير الموجود وإذاعته على مدار شهر رمضان، كما سيتم إذاعة قرآن المغرب في أول أيام رمضان بصوت الشيخ محمد رفعت.