مدينة الإنتاج الإعلامي تنتهي من ترميم التسجيلات النادرة للشيخ محمد رفعت

انتهت مدينة الإنتاج الإعلامي من أعمال ترميم مجموعة من التسجيلات النادرة للشيخ محمد رفعت من القرآن الكريم ومعالجتها هندسياً بمركز إحياء التراث السمعي والبصري بالمدينة , وبهذه المناسبة , أقامت المدينة إحتفالية كبيرة إحتفاءاً بهذا الإنجاز الكبير , حضرها عبدالفتاح الجبالي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب , ومحمد نوار رئيس الإذاعة المصرية والسيدة هناء محمد رفعت حفيدة الشيخ محمد رفعت, وإسماعيل دويدار نائب رئيس شبكة القرآن الكريم , وعدد من ممثلي وسائل الإعلام والقنوات الفضائية.

وفي كلمته بهذه المناسبة اكد الجبالي , أن مدينة الإنتاج الإعلامي يسعدها ويشرفها ونحن علي مشارف شهر رمضان العظيم أن تعلن الانتهاء من ترميم هذه النسخة النادرة للشيخ محمد رفعت , والمعروف بقارئء رمضان و"قيثارة السماء" وأن هذا اليوم هو يوم فخر لمدينة الإنتاج الإعلامي نعتز به جميعاً , مضيفاً أنه آن الأوان أن يخرج كل هذا التراث العظيم للشيخ محمد رفعت , ليتمتع بالإستماع إليه عدد كبير من عشاق صوت الشيخ ,وذلك بعد أن تم إحياءه مرة أخري بمركز التراث السمعي والبصري بالمدينة , ويأتي ذلك إنطلاقاً من دور المدينة في الحفاظ علي التراث الوثائقي المسجل والمصور وحفظ حق الأجيال القادمة للإطلاع علي هذه الكنوز الوثائقية.

حفيدة الشيخ محمد رفعت

ومن جانبها قدمت حفيدة الشيخ محمد رفعت الشكر للمدينة علي المجهود الكبير الذي بذلته في ترميم هذه التسجيلات النادرة والتي كانت تحتاج إلي تقنيات حديثة لم تتوفر إلا في مدينة الإنتاج الإعلامي.

وإستعرض المهندس محمد فؤاد رئيس القطاع الهندسي بالمدينة, المراحل الفنية والهندسية التي تمت منذ إستلام النسخ المتهالكة من التسجيلات النادرة حتي خروجها إلي النور , بهذه الجودة العالية والتي إستغرقت مايقرب عن عام ونصف العام.

وفي كلمته قال محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية , أن هذا اليوم هو يوم أغر فيه تعظيم لمكانة وحفظة القرآن الكريم لخروج هذه النسخ من التسجيلات للنور للشيخ محمد رفعت , في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي الحامي , والحافظ للقرآن الكريم , وإن إحتفالية اليوم ليست بغريبة علي المدينة , حتي نصل إلي هذه النتيجة الرائعة , معلناً إن الإذاعة المصرية سوف تقوم ببث هذه النسخة النادرة في أول يوم من شهر رمضان الكريم . وأشار نوار إلي توجيهات حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للاعلام ، بتكثيف التعاون مع المدينة في إعادة ترميم واحياء العدد الكبير الذي تملكه الهيئة من الأشرطة و التسجيلات النادرة ، المسموعة والمصورة والتي يعود تاريخها إلي عشرينات القرن الماضي .

وإستمع الحاضرون لكلمة مسجلة لفضيلة الشيخ علي جمعة , مفتي الديار المصرية السابق ورئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب , عبر خلالها عن إعتزازه وفخره بهذا اليوم الذي فيه تعظيم لقيمة عالية لإمام من أئمة التلاوة في العالم بل في التاريخ. وأن هذا اليوم يعد إبرازا للوفاء لهذا الصوت الرباني ، الذي خشعت له القلوب واستمعت له الآذان ، ولانت له العقول ، وهو صوت الشيخ محمد رفعت ،

وقدم فضيلة الشيخ جمعة الشكر لمدينة الإنتاج الإعلامي , ولكل من ساهم من مال وفنيات وتكنولوجية في إحياء هذا التراث ، باعتبار أن فضيلة الشيخ محمد رفعت يعد ثروة من ثروات مصر ، وقوة من قواها الناعمة.

وفي نهاية مراسم الإحتفالية قام عبدالفتاح الجبالي رئيس مجلس إدارة المدينة بتسليم النسخة المنقحة من التلاوات النادرة للسيد محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية ليسعد بالإستماع إليها المستمعون في مصر والعالم العربي و الإسلامي.