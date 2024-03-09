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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

لامين يامال يقود برشلونة للفوز على ريال مايوركا في الليجا

برشلونة
برشلونة

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الفوز على نظيره ريال مايوركا بهدف نظيف، ضمن منافسات الدوري الإسباني لهذا الموسم 2023/2024.

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جاء فوز برشلونة على مايوركا بهدف سجله الدولي الإسباني لامين يامال في الدقيقة 73 من عمر الشوط الثاني من المباراة، حيث سيطر البارسا على مجريات اللقاء، لينجح الإسباني الشاب من أصول مغربية في تسجيل هدف الفوز للبلوجرانا واقتناص الثلاث نقاط.
ويحتل برشلونة بفضل هذا الفوز المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني لهذا الموسم برصيد 61 نقطة، حيث لعب مباراة أكثر من ريال مدريد، والذي يحتل صدارة ترتيب الليجا برصيد 66 نقطة، وجيرونا ثالث الترتيب بشكل مؤقت برصيد 59 نقطة.

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