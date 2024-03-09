رضا عبدالعال: تشكيل الزمالك أمام الأهلي كارثي وجوميز يتحمل المسؤولية

أكد رضا عبدالعال نجم الكرة المصرية السابق أن تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك أمام فريق الأهلي في نهائي كأس مصر كان كارثي منذ بداية المباراة.



وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" من وجهة نظري أن تشكيل الزمالك أمام الأهلي كارثي وجوميز يتحمل المسؤولية في خسارة القلعة البيضاء لنهائي كأس مصر ".



وتابع:"البرتغالي جوزيه جوميز أخطأ في تشكيل فريق الزمالك في مباراة الأهلي في نهائي كأس مصر ".

حقق الأهلي لقب بطولة كأس مصر على حساب الزمالك بعد الفوز عليه بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب الأول بارك في العاصمة السعودية الرياض، بنهائي بطولة كأس مصر لكرة القدم.

وكان الأهلي قد تأهل إلى نهائي كأس مصر على حساب فريق إنبي بعد الفوز عليه بثلاثية دون رد في نصف النهائي، بينما تأهل الزمالك للنهائي على حساب بيراميدز بعد الفوز عليه بركلات الترجيح بعد التعادل في الوقت الأصلي 3-3.