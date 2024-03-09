السبت 09 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مروان عطية: الروح القتالية وراء التتويج بكأس مصر

بوابة الوفد الإلكترونية

هنأ مروان عطية، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، زملاءه اللاعبين والجهاز الفني ومجلس الإدارة والجماهير على التتويج بلقب كأس مصر على حساب الزمالك.

وأضاف مروان عطية: الروح القتالية والأداء الرجولي اللذان ظهر بهما لاعبو الأهلي طوال المباراة هما السر وراء تحقيق المكسب والتتويج بكأس مصر.

وأتم مروان عطية: استعددنا لمباراة الزمالك مبكرًا بشكل جيد، وجميع اللاعبين كانوا على قلب رجل واحد من أجل تحقيق اللقب.

وتوج الأهلي بلقب كأس مصر بعد الفوز على الزمالك بنتيجة ٢-٠، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم في مدينة الرياض بالسعودية.

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