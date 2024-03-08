ترامب يسخر من بايدن بفيديو يحصد ملايين المشاركات.. شاهد

حصد فيديو ساخر عن الرئيس الأمريكي جو بايدن نشره الرئيس السابق دونالد ترامب على حسابه على إنستغرام ملايين المشاهدات والتعليقات والمشاركات والانتقادات.

وسخر ترامب في الفيديو من خطاب بايدن عن حالة الاتحاد، مستخدمًا خطاب العام الماضي، وذلك مرة بعينين جاحظتين، ومرة ثانية بقبعة وشعر مستعار، ومرة بأنف بينوكيو الذي يشير للكذب، وأربعة تنويعات أخرى.

وبينما يوجه ترامب دائما انتقادات لاذعة وساخرة لبايدن، اختار بايدن سلوكًا مختلفا تمامًا، إذ لم يذكر ترامب بالاسم أبدًا وأشار إليه دائمًا بالرئيس السابق خلال خطابه أمس عن حالة الاتحاد.

وغالبًا ما كان بايدن يتلعثم ويتصرف بغرابة ويقع في زلات اللسان، لكن هذه المرة بدا جو بايدن متماسكًا خلال حديثه ولم يتصرف بغرابة أو ريبة كما فعل خلال اللقاءات والمحادثات السابقة، لكن لسوء الحظ لم تهب الرياح كما أرادها ووجد نفسه وسط سخرية كبيرة من قبل النواب الجمهوريين في المجلس، حسبما جاء في تقرير لقناة سكاي نيوز عربية.