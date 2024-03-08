زلة لسان جديدة للرئيس الأمريكي بايدن بطلها لقاح كورونا (فيديو)

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن في زلة لسان جديدة أثناء إلقاء خطاب يوم الاتحاد السنوي أمام أعضاء الكونجرس.

وقال بايدن خلال كلمته: "لم يعد الوباء يسيطر على حياتنا واللقاحات التي أنقذتنا من كوفيد تُستخدم الآن للتغلب على السرطان"، مضيفًا: "تحويل الانتكاسة إلى عودة، هذا ما تفعله أمريكا".

وكثيرًا ما يرتكب بايدن، البالغ من العمر 81 عامًا، زلات وأخطاء مختلفة في خطاباته العامة. ويستخدم الجمهوريون هذا الأمر، في المنافسة الحزبية للتشكيك في القدرات العقلية والجسدية لرئيس الدولة. وسقط الرئيس الأمريكي ترامب، في قرابة 15 زلة لسان وهو يبلغ من العمر 81 عامًا.

الرجل صافح الهواء أكثر من مرة، وتحدث في كندا وحيا الصين في البرلمان الكندي، وفي الـ28 من يناير وصف الرئيس السابق ترامب بالرئيس الحالي، وكذلك كان لبوتين نصيب من الزلات عندما تحدث بأن بوتين لن ينتصر في الحرب بالعراق، وهو الأمر الشائع لدى بايدن في هذه الفترة وأصبح مثار سخرية لدى الأمريكيين.

كلمة بايدن في يوم الاتحاد:

في نهاية فبراير، خضع بايدن لفحص صحي دوري. وأوضحت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير، بناءً على طلب الصحفيين، في مؤتمر صحفي أن الفحص لم يشمل اختبار القدرات العقلية للرئيس الأمريكي.

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، بعد إلقاء خطابه السنوي عن حالة الاتحاد أمام مجلسي النواب والشيوخ بالكونغرس، مازحًا إنه في بعض الأحيان يتمنى أن يعاني من مرض عقلي.

وتبادل الرئيس الأمريكي الحديث لفترة طويلة مع العديد من المشرعين الأمريكيين.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن عضو الكونغرس جيري نادلر (ديمقراطي من نيويورك) عند حديثه عن حالة الرئيس بايدن: "لن يتحدث أحد عن الضعف الإدراكي الآن". وأجاب بايدن مبتسمًا: "أتمنى أحيانًا أن أعاني من ضعف إدراكي".

وأشار النائب نيكيما ويليامز (ديمقراطي من ولاية جورجيا)، إلى أن بايدن يشع بالطاقة، فأجاب الرئيس الأمريكي: "لدي الكثير من الطاقة، وهذه هي المشكلة".