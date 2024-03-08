حاميها حراميها..كشف ملابسات سرقة خزينة شركة في المقطم

كشفت التحريات ملابسات واقعة سرقة مبلغ مالي من داخل خزينة أحد الشركات الكائنة بمنطقة المقطم في القاهرة، وتبين أن عاملَين بإحدى الشركات لأحدهما معلومات جنائية، بإرتكاب الواقعة.

وأقرا المتهمان بإرتكابهم جريمة سرقة مبلغ مالى من داخل الشركة محل عملهما الكائنة بدائرة قسم شرطة المقطم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ،وإحالتهما إلى النيابة العامة التي قررت حبسهما.



وفي سياق أخر ..شنت أجهزة وزارة الداخلية بالتنسيق مع مختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملات مكبرة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء ومرورجي المواد المخدرة وإحكام السيطرة الأمنية وحماية المواطنين.

وأسفرت الحملات خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:- فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة :ضبط عدد (268) دراجة نارية مخالفة.

وفي سياق منفصل لقى شخصان مصرعهما تحت الانقاض اثر انهيار عقار بمنطقة الورديان بغرب الاسكندرية وجارى البحث عن باقى السكان تحت الانقاض .

كان قد تلقى اللواء خالد البراوى مدير الامن اخطارا من مامور قسم شرطة الورديان يفيد ورد بلاغ غرفة عمليات حى غرب الإسكندرية بانهيار عقار بشارع السبكي بمنطقة الورديان ، انتقل على الفور مسؤولي الحي وضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة 4 سيارات دفاع مدني و4 سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ يتم البحث عن ضحايا تحت الانقاض .

