مصطفي حسني يدافع عن تتر برنامجه الديني| تفاصيل بدايته في طريق الدعوة

تصدر اسم الداعية المصري، مصطفي حسني، محركات بحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد حلقته مع الإعلامية منى الشاذلي، وكشف العديد من أسرار حياته الشخصية، وتعامله مع الانتقادات التي وجهت إليه في الأونة الأخيرة بسبب تتر برنامجه الديني.

مصطفي حسني

مصطفي حسني يرد على انتقادات تتر برنامجه

رد الداعية مصطفي حسني على الانتقادات التي وجهت إليه خلال الفترة الأخيرة، بعد استخدام أغاني في تترات برامجه الدينية، موضحًا أن الأمر حول المعازف في الدين فيه خلاف بين العلماء.

قال مصطفي حسني خلال حواره ببرنامج "معكم منى الشاذلي" على قناة ON، بإنه يحترم العلماء الذين يقولون إن المعازف حرام، لكن أيضاً من يقول بحرمانتيها عليه أن يحترم العلماء والأئمة الذين يحلون استخدام المعازف ما دامت الكلمات غير خادشة للحياء ولا هدامة للقيم.

مصطفي حسني

وأضاف مصطفي حسني : "الفن من ضمن الأدوات اللي تعيش في وجدان الناس.. الفن الهادف البناء اللي بيبني الأوطان والنفوس والأسر، فاجتهدنا أوي إن إحنا مع كل برنامج نثبّت فكرته بأغنية التتر، والأغاني بتعيش، والواقع بيقول كده، وبالتالي حتى فكرة البرنامج شرحها بيكون من خلال التتر، فلجأنا للمتخصصين والفنانين اللي كانوا كرام جدا في المعاملة معانا، وفي غاية الرقي وطلعوا أحسن ما عندهم".

وأوضح مصطفى حسني أن أغنية برنامجه الرمضاني لموسم 2024، لعبد الرحمن رشدي، وقال: "أنا بحب صديقي عبد الرحمن رشدي، هو معروف في أوساط كتيرة، وراجل موهوب جدا جدا وصوته جميل".

مصطفي حسني

مصطفي حسني يكشف بدايته في طريق الدعوة

كشف الداعية الشهير مصطفي حسني طريقه في بداية الدعوة، حيث قال :" بعتز بها رغم ما فيها في أوقات من اندفاع وجهل ولخبطة ورغبة مش متفقة مع قدر العلم اللي عندي، كل الرحلة دي أدت في الآخر إن ربنا أكرمني بالمشايخ اللي علموني إن في الآخر خالص الصادق ربنا بيهديه، لذلك لما الواحد مر بكده بقى يتفهّم لما واحد يقرأ كتاب فيحب الكلام في الدين عشان يدوّق الناس اللي هو داقه ثم يندفع بدون علم لأن أنا اندفعت بدون علم".

مصطفي حسني

وتابع قائلًا :" لي فترة في حياتي كان سيدنا الشيخ يزعل مني أوي لانشغالي بالدعوة وعدم انشغالي بطلب العلم.. وكانت المشايخ دائما تعلمنا نخلي 80% طلب علم و20% دعوة، وشيخي يقولي ركز وذاكر واتعلم قبل ما تتكلم، لأن الإنسان اللي بيبدأ يتكلم مع الناس في الدين بيلاقي القبول، مش لأنه كويس لكن عشان الناس بتحب ربنا، فكلمة مع كلمة الناس تحتفي به جدا فيصدق إنه بيعرف فتجيله شهوة حب الظهور وحب التأثير وعنده إحساس إنه بياخد بإيدي الناس لربنا فيكتفي بكلمتين أو كتاب أو شريط بيسمعه".

وأضاف :" لغاية ما سيدنا الشيخ خاصمني في يوم من الأيام لأني فضلت الدعوة على العلم، ولما خاصمني روحت عشان أصالحه واتأسف له في بيته، الكلام ده من 16 سنة، ونمت عنده ليلتها، فشوفت رؤية وقتها مكانتش محتاجة لتفسير لأنها بتقول حقيقة اللي ربنا عايزة مني".

مصطفي حسني

وتحدث مصطفي حسني عن رؤيته قائلًا :" شوفت كأني راكب عربية، هي نوعها الترجمة بتاعته السرعة، والناس شايفاني راكب عربية سريعة، بينما كانت العربية دي ببدال مش بنزين من جوا، فكنت بنهج أوي وأنا جواها.. وده كان حالي وقتها، وكنت مبسوط من إعجاب الناس بكلامي وانا صغير بس مكنتش مستريح، والناس شايفة عربية شيك من برا وأنا جواها كنت تعبان أوي، وصحيت من النوم عاوز أسيب النهج اللي كنت فيه ده وارجع للسنة، فحصل تغير كبير أوي وبقيت 80% طلب علم و20% كلام".