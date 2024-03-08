عاجل
كنت بعمل 135 ألف جنيه في الليلة.. فيفي عبده: الإقبال على عروضي كانت قياسية
الجمعة 08 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

مجلس الأمن يعتمد قرارا جديدا.. هل تقف الحرب في السودان خلال رمضان

بوابة الوفد الإلكترونية

تصدت الحرب في السودان، مؤشر البحث العالمي جوجل، وبحث الرواد عن امكانية ايقاف الحرب في البلد الشقيق، خاصة بعد اعتماد مجلس الأمن قرارا جديدا.

واعتمد مجلس الأمن الدولي قرارا بوقف الأعمال العدائية في السودان خلال شهر رمضان، وذلك بعد أن اقتربت الحرب فى السودان من عامها الأول، ودفع القتال الشرس الذى اندلع منذ منتصف أبريل 2023، بين الجيش السودانى وقوات الدعم السريع بالبلاد إلى شفير الانهيار، فضلا عن معاناة الغالبية العظمى من السكان.

txt

وزير الداخلية يستقبل نظيرته بجنوب السودان لبحث سبل التعاون المشترك

txt

غوتيريش يدعو إلى هدنة في السودان خلال شهر رمضان

وفي السودان يتفاقم الجوع، وتنتشر الأوبئة، والانتهاكات، وحل انهيار اقتصادى تام، وفقا لتقارير منظمات دولية.


جوتيريش يحث طرفي الصراع في السودان على التوقف خلال رمضان


وفي السياق ذاته، حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، طرفي الصراع في السودان على وقف الأعمال العدائية خلال شهر رمضان، محذرا من التطورات الخطيرة التي قد تؤدي إلى تفتيت البلاد.

وحذر غوتيريش من أن "الصراع المتواصل منذ عام تقريبا يهدد وحدة البلاد وقد يؤدي إلى "عدم استقرار إقليمي بأبعاد مأساوية".

وخلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي لبحث الوضع في السودان، أشار غوتيريش إلى "تجدد الهجمات العسكرية والمخاوف المتزايدة من توسع الأعمال العدائية في شرق البلاد، والدعوات إلى تسليح المدنيين في مختلف الولايات، ومشاركة جماعات مسلحة في القتال بغرب دارفور وجنوب كردفان".

الجريدة الورقية