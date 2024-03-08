مجلس الأمن يعتمد قرارا جديدا.. هل تقف الحرب في السودان خلال رمضان

تصدت الحرب في السودان، مؤشر البحث العالمي جوجل، وبحث الرواد عن امكانية ايقاف الحرب في البلد الشقيق، خاصة بعد اعتماد مجلس الأمن قرارا جديدا.

واعتمد مجلس الأمن الدولي قرارا بوقف الأعمال العدائية في السودان خلال شهر رمضان، وذلك بعد أن اقتربت الحرب فى السودان من عامها الأول، ودفع القتال الشرس الذى اندلع منذ منتصف أبريل 2023، بين الجيش السودانى وقوات الدعم السريع بالبلاد إلى شفير الانهيار، فضلا عن معاناة الغالبية العظمى من السكان.

وفي السودان يتفاقم الجوع، وتنتشر الأوبئة، والانتهاكات، وحل انهيار اقتصادى تام، وفقا لتقارير منظمات دولية.



جوتيريش يحث طرفي الصراع في السودان على التوقف خلال رمضان



وفي السياق ذاته، حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، طرفي الصراع في السودان على وقف الأعمال العدائية خلال شهر رمضان، محذرا من التطورات الخطيرة التي قد تؤدي إلى تفتيت البلاد.

وحذر غوتيريش من أن "الصراع المتواصل منذ عام تقريبا يهدد وحدة البلاد وقد يؤدي إلى "عدم استقرار إقليمي بأبعاد مأساوية".

وخلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي لبحث الوضع في السودان، أشار غوتيريش إلى "تجدد الهجمات العسكرية والمخاوف المتزايدة من توسع الأعمال العدائية في شرق البلاد، والدعوات إلى تسليح المدنيين في مختلف الولايات، ومشاركة جماعات مسلحة في القتال بغرب دارفور وجنوب كردفان".