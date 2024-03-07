الخميس 07 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الداخلية يستقبل نظيرته بجنوب السودان لبحث سبل التعاون المشترك

بوابة الوفد الإلكترونية

إستقبل السيد محمود توفيق  وزير الداخلية ، السيدة أنجلينا جانى تينى وزيرة الداخلية بدولة جنوب السودان ، والوفد المرافق لسيادتها خلال زيارتها الرسمية لجمهورية مصر العربية.

وقد إستعرض الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون بين وزارتى الداخلية فى البلدين 

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وزير الداخلية يبحث مع نظيرته بجنوب السودان التعاون في مكافحة الهجرة غير الشرعية

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وأساليب تعزيزها بالإضافة لآخر المُستجدات فى القضايا الأمنية ذات الإهتمام المُشترك ، حيث صرحت الوزيرة الضيفة بأن زيارتها للقاهرة تأتى فى إطار العلاقات المتميزة والتشاور المُستمر بين مسئولى البلدين الشقيقين  مُؤكدةً إهتمام بلادها بتبادل الخبرات مع الأجهزة الأمنية المصرية  فى شتى مجالات العمل الأمنى وبخاصة مكافحة الهجرة غير الشرعية ، فضلاً عن تطلعها إلى تعزيز قنوات الإتصال وآليات تبادل المعلومات بين الجانبين فى ضوء التحديات الأمنية التى تفرضها الأوضاع الراهنة بالمنطقة.

ومن جانبه أعرب السيد/ محمود توفيق - وزير الداخلية - عن ترحيبه بزيارة وزيرة داخلية جنوب السودان للقاهرة والتى تأتى فى إطار الروابط الوثيقة التى تجمع شعبى وحكومتى البلدين ، مؤكداً على حرص وزارة الداخلية المصرية على مد جسور التواصل مع أجهزة الأمن الجنوب سودانية إلتزاماً منها بدعم رسالة الأمن فى كافة الدول الأفريقية الشقيقة ، كما رحب سيادته بتعزيز آليات التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات فيما بين الجانبين ، مُشدداً على حتمية تضافر الجهود الأمنية فى ظل التطورات التى إستجدت على الساحة الإقليمية خلال الفترة الماضية.

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