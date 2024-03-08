لقاءات توعوية حول هدر الغذاء ضمن أنشطة ثقافة الفيوم

شهد فرع ثقافة الفيوم عددا من اللقاءات الأدبية والتوعوية، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، ضمن برامج وزارة الثقافة.

يأتي هذا فى إطار الفعاليات التي ينظمها الفرع تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية.

وفي السياق، عقد قسم المواهب بفرع ثقافة الفيوم لقاء نادي أدب الطفل بمكتبة الفيوم العامة، وتضمن اللقاء ورشة استماع ومناقشة لأعمال الموهوبين من أعضاء النادي، أدار اللقاء الشاعر محمد ربيع هاشم، تم خلاله عرض نص شعري للموهوب محمد شعبان عيد بعنوان "حوار الكائنات"، كما تم الاستماع لبعض المواهب في الإنشاد الديني في حب رسول الله قدمها الموهوبين جنى جمال متولى، وشيماء عاشور، كما قدمت فدوى جمال قصيدة بعنوان "لما جيت اكتب عن أمي"، واختتم "ربيع" اللقاء بتقديم بعض النصائح اللازمة للموهوبين بما يتناسب معهم للوصول إلى مستوى جيد في الكتابة والإلقاء.

"دور الأسرة في تعزيز وترشيد هدر الطعام".. محاضرة بثقافة الفيوم..

من جانب آخر وضمن أنشطة نوادي المرأة، شهدت مكتبة الفيوم العامة محاضرة بعنوان "دور الأسرة فى تعزيز وترشيد هدر الطعام" تحدث فيها الدكتور السيد محمد عبد المعبود أخصائي التغذية الإكلينيكية عن مفهوم هدر الطعام، وعدم الاستفادة منه.

مشيرا إلي عدد من الأسباب التي قد تؤدي إلي فقد وهدر كميات كبيرة من الغذاء ومنها سوء التخزين، وسوء التخطيط الجيد لحصص الطعام، وقلة الوعي، موضحا أن قضية هدر الطعام من أكثر التحديات التي تواجه العالم في الوقت الحالي، ونحو ثلث الأغذية المنتجة عالميا كل عام يتعرض للهدر، وتهدف التنمية المستدامة إلى تقليل نسبة الفاقد من النفايات الغذائية إلى النصف في مراحله المختلفة سواء الإنتاج أو النقل أو الإعداد، بهدف الوصول إلى اقتصاد أكثر استدامة يراعي الأجيال القادمة.

وأضاف "عبد المعبود" أن نسبة هدر الطعام في الدول العربية تبلغ حوالي 34%، بالإضافة إلى ارتفاع سوء التغذية والسمنة وداء السكري المصاحب لها، كما طرح بعض الطرق الفعالة لتقليل هدر الطعام منها؛ تحسين أحجام حصص الطعام، نشر الوعي، التبرع بالطعام الزائد، تعزيز ثقافة ترشيد الاستهلاك من الطعام، والتخزين الجيد للفائض من الطعام.

جاءت الفعاليات ضمن الأنشطة المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذة بفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع.