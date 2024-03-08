أطعمة كثيرة الضرر لكبار السن

ذكرت طبيبة الغدد الصماء وأخصائية التغذية الروسية، أوكسانا ميخاليفنا أن تناول بعض المنتجات الغذائية قد يترك آثارا سلبية على الصحة لدى الكبار في السن.

وفي مقابلة مع موقع "RIAMO" قالت الطبيبة:"هناك العديد من المواد الغذائية التي تؤثر سلبا على صحة كبار السن، ومنها اللحوم المطهية، فالإكثار منها قد يؤدي إلى الإصابة بسرطانات المعدة والمثانة والجهاز التناسلي، وبالإضافة إلى ذلك فإنها تحتوي على كميات كبيرة من الدهون والكوليسترول، الأمر الذي يؤدي إلى تطور مرض السكري والسمنة وارتفاع ضغط الدم".

وأشارت الطبيبة أيضا إلى أن كبار السن يجب عليهم تجنب منتجات الألبان التي تحتوي على نسب عالية من الدهون، مثل بعض أنواع الأجبان مثلا، بالرغم من أن بعضها يعتبر مصدرا مهما للكالسيوم، فتناول 20 إلى 30 غ من الجبن يوميا لن يكون ضارا، ولكن تناول كميات كبيرة قد يزيد خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وتصلب الشرايين واضطراب وظائف الكلى.

وتبعا للطبيبة فإن بعض أنواع المخبوزات التي تحوي على الدقيق الأبيض قد تكون ضارة للكبار في السن، لاحتوائها على كميات كبيرة من الكربوهيدرات التي تسبب السمنة ومرض السكري من النوع الثاني.

