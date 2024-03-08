ممر شرفي من الأهلي للاعبي الزمالك بعد الفوز بكأس مصر

استطاع الأهلي التتويج بكأس مصر، بعد الفوز على الزمالك بهدفين نظيفين، في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب "الأول بارك" معقل النصر السعودي، بالمملكة العربية.



وقرر لاعبي الأهلي والجهاز الفني إقامة ممر شرفي للاعبي الزمالك، وذلك أثناء استلام الميداليات.

وكان الثنائي إمام عاشور ومحمد مجدي أفشة، قد أحرزوا هدفي المباراة في الوقت القاتل من عمر اللقاء.

ويلتقي الأهلي بنظيره البنك الأهلي، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من عمر مباريات الدوري الممتاز، على أرضية استاد القاهرة الدولي.

ومن المقرر انطلاق مباراة الأهلي أمام البنك الأهلي في التاسعة والنصف من مساء الثلاثاء القادم الموافق 12 مارس الجاري.

الجدير بالذكر أن الأهلي يحتب المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة، بينما يتواجد فريق البنك الأهلي بالمركز الخامس عشر ولديه 12 نقطة.