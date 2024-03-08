كرم جبر عن صفقة رأس الحكمة: الاستثمارات قادمة إلى مصر (فيديو)

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن أزمة الدولار لا تعني جموع الناس"، معقبا: "إحنا لا نتعامل بدولار ولا عندنا الفكرة.. ولكن الناس مهتمة به لتأثيره على الحياة العامة”.

صفقة "رأس الحكمة" فتحت شهية الكثير من الدول للاستثمار في مصر

وأضاف كرم جبر، خلال حواره ببرنامج "مانشيت"، عبر قناة "CBC"، مع الإعلامي جابر القرموطي، مساء اليوم الجمعة أن صفقة "رأس الحكمة" فتحت شهية الكثير من الدول للاستثمار في مصر.

وتابع كرم جبر: "الاستثمارات قادمة إلى مصر، ولكن الدولة لا تعلن عنها إلا إذا تمت الاتفاقات، موضحا: “الناس صعبان عليها أن الدولار سعره انخفض”.

واستقر سعر الدولار اليوم الجمعة، أمام الجنيه المصرى بكل البنوك العاملة فى مصر، وثبت بالبنك الأهلى المصرى عند سعر 49.35 للشراء، 49.45 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib سجل 49.3 جنيه للشراء، 49.4 جنيه للبيع.

وفى بنك الإسكندرية، سجل 49.6 جنيه للشراء، 46.7 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى عند 49.34 جنيه للشراء، 49.44 جنيه للبيع.

وتقدم "بوابة الوفد الإلكترونية"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها، وسجل سعر الدولار فى البنوك على النحو الآتي:



سعر الدولار اليوم الجمعة وكامينات الصرف الآلي:



سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

49.34 جنيه للشراء.

49.44 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.35 جنيه للشراء.

49.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

49.3 جنيه للشراء.

49.4 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.6 جنيه للشراء.

49.7 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

49.3 جنيه للشراء.

49.4 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

49.6 جنيه للشراء.

49.7 جنيه للبيع.