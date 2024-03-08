كولر: هدفي التتويج بكل الألقاب مع الأهلي

أعرب مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، عن سعادته بالتتويج بلقب كأس مصر اليوم على حساب منافسه الزمالك، في المباراة التي جمعت الفريقين بمدينة الرياض في السعودية.

وأضاف مارسيل كولر: «الأهلي لم يقدم أفضل ما لديه في الشوط الأول، ولهذا تحدثت بين الشوطين مع اللاعبين لإزالة التوتر وتقريب مساحات اللعب مما ساعدنا على تسجيل هدفين».

واستكمل كولر: «الفوز بالألقاب مع الأهلي هو ما أسعى إليه دائمًا، ولا أتشبع من التتويج والفوز مع الفريق، وأنقل هذا الشعور الدائم للاعبين من أجل تحقيق كل البطولات وإسعاد جماهير الأهلي».

وتوج الأهلي بلقب كأس مصر بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم في مدينة الرياض بالسعودية.