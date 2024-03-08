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الجمعة 08 مارس 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

إمام عاشور يحصل على جائزة أفضل لاعب في نهائي كأس مصر

إمام عاشور
إمام عاشور

حصل إمام عاشور، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على جائزة أفضل لاعب في نهائي كأس مصر أمام الزمالك، والذي انتهى بفوز المارد الأحمر بنتيجة 2/0.


نجح إمام عاشور في تسجيل هدف التقدم في مرمى محمد عواد في الدقيقة 84 من عمر الشوط الثاني من اللقاء، بينما أضاف زميله محمد مجدي أفشة الهدف الثاني في الدقيقة 94 من عمر اللقاء.
واستطاع الأهلي تحقيق لقب كأس مصر للموسم الماضي 2022/2023، بعدما نجح في الفوز على الغريم التقليدي الزمالك 2/0.

ويستمر الأهلي تحت قيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، في تحقيق نتائج إيجابية خلال الموسم الحالي والماضيؤ بعدما توج بلقب دوري أبطال إفريقيا والدوري المصري وكأس السوبر.

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