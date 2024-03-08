الجمعة 08 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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فرنسا تدين قرار إسرائيل ببناء 3500 وحدة استيطانية بالضفة

فرنسا
فرنسا

أدانت فرنسا قرار إسرائيل بناء 3500 وحدة استيطانية بالضفة الغربية وتدعوها للتراجع الفوري، وفقا لما ذكرته فضائية “ القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

 

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فرنسا تحذر من كارثة اجتياح رفح وتحمّل إسرائيل مسئولية الأزمة الإنسانية

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القوات المسلحة الأردنية تنفذ 9 إنزالات جوية مشتركة للمساعدات على شمال غزة

حصيلة ضحايا غزة من العدوان الصهيوني

 

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 78 شهيدا و104 مصابين خلال الـ24 ساعة الماضية.

وما يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال وصول طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 30878 شهيدا و72402 مصاب منذ السابع من أكتوبر الماضي،️ 72% من ضحايا العدوان هم من الاطفال والنساء.

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