أخطر الأطعمة على نظام القلب والأوعية الدموية .. طبيبة توضح

وفقًا لموقع MedikForum.ru، قام كورينيفيتش بتسمية المنتجات التي تؤدي إلى تفاقم عمل نظام القلب والأوعية الدموية بشكل كبير، ويتصدر قائمة أخطرها، بحسب طبيب القلب، السكر المشبع في المخبوزات وغيرها من الأطعمة التي تحتوي على مؤشر جلايسيمي مرتفع (مؤشر نسبة السكر في الدم، مما يعكس قدرتها على التأثير على مستويات السكر في الدم).

الكربوهيدرات السريعة - الخبز الأبيض والأرز الأبيض والحلويات والمخبوزات - لا يحتاجها الجسم، يمكننا أن نعيش بسلام ونستغني عنها، وأشارت الأخصائية إلى أن وفرة الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المرتفع في النظام الغذائي تساهم في ظهور مرض السكري ومشاكل في القلب والأوعية الدموية.

وتقول طبيبة القلب إن الملح هو منتج آخر يحتمل أن يكون خطيرًا على الأوعية الدموية والقلب، موضحة أنه لا ينبغي عليك استبعاده تمامًا، ولكن يجب أن يكون حد الاستهلاك اليومي ستة جرامات، أي ملعقة صغيرة واحدة.

وشملت القائمة التي جمعها طبيب القلب أيضا

الدهون المتحولة (توجد في الوجبات السريعة والنقانق والأطعمة المصنعة).

زيت النخيل (يوجد غالباً في منتجات الألبان).