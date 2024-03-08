قيادي سياسي سوداني لـ"الوفد": لا يوجد ما يمنع زيارة حميدتي للقاهرة

أكد شريف محمد عثمان، الأمين السياسي لحزب المؤتمر السوداني، وعضو المكتب التنفيذي للحرية والتغيير، لا يمنع زيارة محمد حمدان دقلو الملقب بـ"حميدتي"، إلي القاهرة.

وقال عثمان، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، إنه يعتقد أن السلطات المصرية علي تواصل مع قيادة قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو الملقب بـ"حميدتي"، وتوج هذا التواصل بعقد مباحثات بينهما وبين قياده القوات المسلحة، في مباحثات المنامة برعاية مصرية إماراتية الشهر الماضي لذلك لا أعتقد أن هناك ما يمنع من زياره حميدتي إلى القاهرة.

تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية

وقالت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم”، إن الوفد وصل اليوم الجمعة القاهرة، برئاسة الدكتور عبد الله حمدوك رئيس الهيئة القيادية، للتشاور مع القيادة المصرية حول جهود وقف الحرب وإنهاء الأزمة في السودان.

وأضافت التنسيقية، أن تأتي هذه الزيارة في سياق العلاقات التاريخية بين الشعبين الشقيقين، وضمن الجهود التي تبذلها "تقدم"، مع الدول الشقيقة والصديقة من أجل العمل على إطفاء نار الحرب الدائرة في بلادنا، ومخاطبة الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يرزح شعبنا تحت وطأتها والعمل على الإستجابة الفعالة لها بما يخفف من حجم هذه المأساة.

وأكد التنسيقية بحث سبل الوصول لحل سياسي سلمي تفاوضي يؤسس لسلام مستدام في بلادنا، وهو ما يتطلب توفر إرادة الفاعلين السودانيين وتنسيق الجهود الإقليمية والدولية للمساعدة في تيسير بلوغ هذه الغاية بأعجل ما يمكن.

ستشهد الزيارة أيضاً لقاءات مع أمين عام الجامعة العربية والمثقفين وصناع الرأي المصريين وعدد واسع من الفاعلين السودانيين المتواجدين بمصر.

وقدمت تنسيقية القوي الديمقراطية المدنية “تقدم”، الشكر لجمهورية مصر العربية قيادة وشعباً على إستضافتها لمئات الآلاف من السودانيين/ات، الذين لجأوا اليها من جحيم الحرب، ونأمل أن تكون هذه الزيارة خطوة في تكثيف الجهود وتنسيقها لوضع حد للحرب الطاحنة التي يجب أن تتوقف فوراً، وأن ترفرف رايات السلام والحرية والعدالة في سوداننا الحبيب.