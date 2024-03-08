الأهلي والزمالك.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول

حسم التعادل السلبي الشوط الأول من مباراة الأهلي والزمالك الجارية الآن على ملعب الأول بارك في العاصمة السعودية الرياض، بنهائي بطولة كأس مصر لكرة القدم.

شهد نصف اللقاء الأول محاولات قليلة على المرميين، أبرزها تسديدة عمرو السولية والتي تصدى لها حارس الزمالك محمد عواد، كما سدد أحمد سيد زيزو كرة خطيرة تصدى لها حارس الأهلي مصطفى شوبير.

كما شهدت الدقائق الأولى سقوط إمام عاشور في منطقة جزاء الزمالك إلا أن الحكم رفض احتساب أي شيء، ووجه إنذار شفهي للاعب الأهلي بعدم "التمثيل".

ورفض الحكم احتساب ركلة جزاء للزمالك بعد اصطدام الكرة في يد مدافع الأهلي، وذلك بعد العودة لتقنية الفار، حيث تبين للحكم أن اللاعب لم يكن متعمدًا وانما اصطدمت الكرة بظهره أولا ثم لمست يده بدون تعمد.

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: مصطفى شوبير.

الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعلي معلول.

الوسط: عمرو السولية وإمام عاشور وبيرسي تاو وحسين الشحات وكريم نيدفيد.

الهجوم: محمود كهربا.

ويجلس على مقاعد البدلاء: عمر كمال وأكرم توفيق ورضا سليم ومروان عطية ومحمد مجدي أفشة ومحمود الزنفلي وأنتوني موديست وكريم فؤاد وطاهر محمد.

بينما بدأ الزمالك المباراة بالتشكيل الأتي:

حارس المرمى: محمد عواد.

الدفاع : أحمد فتوح - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - عمر جابر.

الوسط : نبيل عماد دونجا - عبد الله السعيد - يوسف أوباما.

الهجوم: مصطفى شلبي - ناصر منسي - أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحي ومحمود علاء ومصطفى الزناري وأحمد حمدي ومحمد أشرف "روقا" وناصر ماهر ومحمود عبد الرازق " شيكابالا" وسيف الجزيري وسامسون أكينيولا.