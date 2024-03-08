رئيس الشعبة بغرفة القاهرة يعلن انخفاض 15% في أسعار البن بعد جهود الدولة لتدبير الدولار

أعلن حسن فوزي رئيس شعبة البن بغرفة القاهرة التجارية عن انخفاض في أسعار البن بنسبة 15% بقيمة 80 جنيها تقريبا في الكليو.



وقال فوزي إن كيلو البن انخفض من 480 إلى 400 جنيه حاليا بسبب تراجع سعر الدولار وتدبيره في البنوك للمستوردين وتسهيل وصول المستندات.



وقال "فوزي" إن هناك متابعة من غرفة القاهرة برئاسة ايمن العشري مع الشعبة لرصد حالة السوق ومتابعتها وإعلان اي مستجدات قد تطرا علي الأسعار وأسبابها، مشيرا إلى أن الشعبة في تواصل مستمر مع تجار البن لبحث أي مستجدات.



وتوقع رئيس شعبة البن بغرفة القاهرة التجارية مزيدا من انخفاض في الأسعار خاصة في حالة استمرار انخفاض سعر الدولار وتوافره وتدبيره في البنوك، لافتا إلى أن تراجع الأسعار ليس في صالح المستهلك فقط بل والتاجر أيضا الذي من مصلحته انخفاض الأسعار لزيادة مبيعاته، مؤكدا أن المستهلك أصبح لديه وعي كافي بالاماكن التي يقوم بشراء متطلباته منها من البن.



وأبدي رئيس شعبة البن تفاؤله خلال الفترة المقبلة بانخفاض الأسعار في ظل جهود الدولة الكبيرة والواضحة لتدبير الدولار واتاحته للمستوردين لزيادة المعروض ومن ثم ضبط السوق.