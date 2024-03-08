كلام فى الهوا

الجمعة 08/مارس/2024 - 08:20 م 3/8/2024 8:20:44 PM

هل أنت قادر أن «تعدل المايلة» كما تصور نفسك لنا.. نتمنى! ولكن نذكرك ونذكر أنفسنا أنك طاردت منصبك هذا سنين عديدة، واحمد ربنا أنه جاءك أخيراً، فتمسك بالفرصة، ونرجو ألا نقول قول شاعرنا الجميل الأبنودى «زى ما جُم زى ما راحوا» فلا تحارب المنافسين لك النجوم، وإلا سوف يَردون إليك الصاع صاعين، ويرمون بك من أعلى القمة إلى أعماق الأرض، تهديدك لهم حتى لو كان بكلام معسول حسب المتداول استنزاف لقوتك وقتل لهم، واعلم أن القمة تتسع لأكثر من واحد، ما يُخيفنا عليك أن نجد ما يحملك هشاشة الوضع الذى نحن فيه، فمكامن الضعف لدينا هى هؤلاء الذين يحاولون بيع جلد الدب قبل صيده، فيتقدمون الصفوف للتصوير لكى ينالوا نصيب من النجاح فى حالة تحقيقك له، سبق لهم أن فسخوا عقد أحد الذين سبقوك لمجرد أنه رفض تشويههم للفريق وكبدوا الدولة أموالاً بالعملة الصعبة، فهؤلاء لا خير فيهم، ونأمل بك بغير «وجوه» هؤلاء الذين لا ناقة لهم ولا جمل فى النشاط الجاسمين عليه.

لم نقصد أحداً!