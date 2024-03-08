أوقاف الفيوم تفتتح 4 مساجد بعد إعادة الإحلال والتجديد

شهد الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، اليوم الجمعة افتتاح عدد 4 مساجد بإدارات أوقاف إطسا وطامية وسنورس ومركز الفيوم، بعد إعادة الإحلال والتجديد.

جاء ذلك بحضور مديري إدارات الأوقاف الفرعية، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والأهالي، وألقى خطبة الجمعة بعنوان "يوم الشهيد وتاريخ الشهداء"

يأتي هذا فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله تعالى مبنى ومعنى، ونشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وضمن الأنشطة التي تنظمها مديرية الأوقاف بالفيوم خلال أعمال افتتاح المساجد بكافة إدارات الأوقاف الفرعية بالقرى والمراكز.

وشملت افتتاح مسجد النور بقرية بني صالح مركز الفيوم، ومسجد عزبة علي عبد الكريم بمركز سنورس، ومسجد الفتاح العليم بأرض الشريف مركز طامية، ومسجد عمرو بن العاص بقرية منشأة ربيع مركز إطسا، وذلك ضمن خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله، وقبل بداية شهر رمضان المبارك 1445 هجرية.

العلماء: الإسلام أعلى منزلة الشهداء فجعلهم مع النبيين والصديقين ..

وخلال خطبة الجمعة أكد العلماء أن الإسلام أعلى منزلة الشهداء فجعلهم مع النبيين والصديقين،فقال سبحانه في محكم التنزيل: "وَمَنْ يُطِعِ ‌اللَّهَ ‌وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا"، وعرف نبينا(صلى الله عليه وسلم)منزلة الشهادة وتمناها، فقال(صلى الله عليه وسلم): "والَّذي نَفسي بيدِهِ،لوَدِدْتُ أنِّي أُقتَلُ في سبيلِ اللَّهِ،ثمَّ أُحيا،ثمَّ أُقتَلُ،ثمَّ أُحيا،ثمَّ أُقتَلُ،ثمَّ أُحيا ، ثمَّ أُقتَلُ"، قالها ثلاثًا لعلمه (صلى الله عليه وسلم) بعظيم مكانة الشهداء وفضلهم عند ربهم، وقال (صلى الله عليه وسلم): "مَن قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ"، فمن قُتل دفاعًا عن نفسه أو ماله أو أهله أو عرضه أو وطنه فهو شهيد،فالدفاع عن الأوطان من صميم مقاصد الأديان، والشهادة في سبيلها من أعلى درجات النبل والشهادة:

وَلِلأَوطــانِ في دَمِ كُلِّ حُرٍّ

يَدٌ سَلَفَـت وَدَينٌ مُـستـَحــقُّ

بـــلادٌ مـــاتَ فِــتيَتُــها لِـتَـحـيا

وَزالـوا دونَ قَومِـهِـمُ لِيـَبقـوا.

وأضاف العلماء أن الدفاع عن الأوطان عز وشرف ووسام وتاج عظيم على رأس المدافعين عنها، فالحر الشريف يفدي وطنه بماله ونفسه وأعز ما يملك، ومن لا خير لوطنه فيه فلا خير فيه أصلًا.