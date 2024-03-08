السيدة انتصار السيسى: المرأة المصرية صاغت تاريخ ووجدان الأمة بصلابتها

قالت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، إن المرآة المصرية أثبتت على مدار التاريخ دورها الفاعل في صياغة تاريخ وجدان هذه الأمة بقوتها وصلابتها وإنجازاتها".

وتابعت قرينة الرئيس خلال احتفالية “المرأة المصرية”، اليوم الجمعة، أن :"المرأة المصرية التي نحتفل بها هي الأم والزوجة والأخت والجدة والابنة وهي الشريكة والسند وقت الشدة، ومصدر الإلهام ونبع الإعزاز لهذا الوطن العظيم".

وأكملت : "احتفالنا يأتي تأكيدا لمكانة المرأة المصرية، بوصفها شريكا أسياسيا في نهضة المجتمع".

المرأة العربية" تهنئ النساء والفتيات بيوم المرأة العالمي

وفي سياق آخر، وجهت منظمة المرأة العربية برئاسة الدكتورة فاديا كيوان التهنئة للمرأة المصرية والعربية، وذلك بمناسبة يوم المرأة العالمي، والذي يتزامن الاحتفال يوم 8 مارس من كل عام.

وقالت المنظمة في بيان لها عبر صفحتها الرسميه: في اليوم العالمي للمرأة نتمنى الأمن والأمان والاستقرار لكل النساء والفتيات في المنطقة العربية، ونرجو أن يقدر الله عز وجل فرجا قريبا نهاية عاجلة للمأساة الأليمة التي تعيشها النساء الفلسطينيات، الأمهات والأسيرات والصغيرات والجميع، وأن يهنأن بالعيش في وطنهن مطمنئات على أرواحهن وعلى أطفالهن وعائلاتهن وكرامتهن.