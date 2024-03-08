الجمعة 08 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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السيدة انتصار السيسي: عظيمات مصر موجودين في كل عصر

السيدة انتصار السيسي
السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية

أكدت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، أن السيدات أثبتوا إنهم قادرين على التحدي، لأن كل سيدة في بيتها هي اللي تديره وهي اللي تقدر تخلي البيت جنة أو غير ذلك.

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وقالت قرينة الرئيس خلال احتفالية “المرأة المصرية”، اليوم الجمعة، إن :"الست المصرية قدرت تتخطى الصعوبات بنجاح، خصوصا أنها قدرت تتحدى الحالة الاقتصادية الصعبة اللي مرينا بيها .. الأمل في بكرة والأيام القادمة أفضل وأحسن".

 

وأضافت : "عظيمات مصر عمرهم ما بينتهوا موجودين في كل عصر وكل وقت، قاعدين قدامي كلهم سعيدة بهم، دائما مع بعض في كل خير وكل سنة وأنتم طيبين جميعا".

 

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