السيدة انتصار السيسي توجه التحية لجميع سيدات مصر في اليوم العالمي للمرأة

حرصت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، على تقديم التحية والتقدير إلى جميع سيدات مصر في يوم المرأة المصرية.

وقالت خلال احتفالية "المرأة المصرية أيقونة النجاح"، اليوم الجمعة، إن :"السيدة العظيمة التي أثبتت على مدار التاريخ دورها الفاعل في صياغة تاريخ ووجدان هذه الأمة بقوتها وصلابتها وإنجازاتها".



وتابعت السيدة انتصار أن :"المرأة المصرية التي نحتفل بها اليوم هي الأم والزوجة والأخت والجدة والإبنة والشريكة والسند وقت الشدة مصدر الإلهام ونبع الاعزاز لهذا الوطن العظيم".

وأشارت إلى أن الاحتفالية تأتي تأكيدًا لمكانة المرأة المصرية بوصفها شريكا أساسيا في نهضة المجتمع وتقدمه إلى الأفضل، وقدرتها على تخطى التحديات بما يظهر المعدن الحقيقى والأصيل للمرأة المصرية ويوضح حجم التحضيات التي تقدمها وما زالت من أجل الحفاظ على تماسك الأسرة وبناء الوطن.

وواصلت :"اسمحولي اتكلم كلمتين من القلب، إحنا السيدات معروف عننا مشاعرنا فياضة، وعارفة إنكم تعبتم أوي، في الفترة الماضية، والتحديات كانت أصعب، لان الظروف اللي مرينا بيها كانت صعبة لكن النتيجة كانت مبهرة".