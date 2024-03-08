المرأة العربية تُناقش المساواة في الرعاية والمسؤوليات المنزلية

علي هامش الدورة الـ 68 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة:

تحت عنوان (اقتصاد الرعاية في عالم متطور: المساواة في الرعاية والمسؤوليات المنزلية بين الرجل والمرأة كأداة لتحقيق العدالة والتماسك الاجتماعي)، تعقد منظمة المرأة العربية ولبنان وهيئة الأمم المتحدة للمرأة بالتعاون مع الأردن، وعمان، ومصر، والمغرب، بالإضافة إلى إسبانيا، والسويد، وألمانيا، فعالية موازية يوم الثلاثاء الموافق 12 مارس 2024 ضمن فعاليات الاجتماع الـ68 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، CSW68 بنيويورك.

تستهدف الجلسة إلقاء نظرة عامة على التحولات الرئيسية في الأدوار داخل الأسر، وما يتعلق بمسألة تقديم الرعاية للأطفال والمسنين والفئات الاجتماعية الأخرى، وأهمية إعادة النظر في توزيع مسؤوليات هذه الرعاية بين الرجل والمرأة.

تشهد الجلسة طرح ومناقشة دلائل عالمية وإقليمية حول الآثار المهمة للمواقف الإيجابية التي قد يتخذها الرجال تجاه مسألة الرعاية، والنتائج المؤثرة لمشاركة الرجال والفتيان في تحمل مسئوليات الرعاية على الأسر والمجتمعات المحلية والمجتمعات ككل.

و تسعي الجلسة الي تعزيز تبادل الخبرات والمعارف حول الممارسات الجيدة والأدوات المبتكرة والرؤى والخطط المستقبلية بشأن تعزيز مشاركة الرجال في تقديم الرعاية.

يُشارك في الجلسة لفيف من المسئولين رفيعي المستوى والخبراء من الجنسين، من دول عربية وأوروبية. ويشمل المتحدثون كل من الدكتورة فاديا كيوان، المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية، و كلودين عون، رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، وعضو المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية، و سيما بحوث، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ووكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، و الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، جمهورية مصر العربية؛ ورئيسة المجلس الأعلى للمنظمة، و وفاء الضيقة حمزة، رئيسة المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية من الجمهورية اللبنانية، و عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بالمملكة المغربية؛ وعضوة المجلس التنفيذي للمنظمة، و معاني بن حمد البوسعيدي، مدير عام التنمية الأسرية، بوزارة التنمية الاجتماعية بسلطنة عمان؛ وعضوة المجلس التنفيذي للمنظمة (عن بُعد عبر خاصية الفيديو كونفرانس)، و وفاء بني مصطفى، وزيرة التنمية الاجتماعية بالمملكة الأردنية الهاشمية.

ومن الدول الأوروبية: آنا ريدوندو غارسيا، وزيرة المساواة بإسبانيا، و بولينا براندبرغ، وزيرة المساواة بين الجنسين والحياة العملية بالسويد، و سفينيا شولز، وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية بجمهورية ألمانيا الاتحادية (عن بُعد عبر خاصية الفيديو كونفرانس).

ويدير فعاليات الجلسة رودريغو مونتيرو، مدير البرنامج الإقليمي، مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة الإقليمي للدول العربية.



