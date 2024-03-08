13 سيارة إسعاف لنقل مصابى تصام ميكروباص وسيارة نقل شمال البحر الأحمر

أصيب 29 شخصا اليوم فى حادث تصادم سيارة مينى باص وسيارة نقل بطريق الزعفرانة بنى سويف، تحركت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، و تم نقل المصابين لمستشفى رأس غارب المركزى .

وكان قد ورد اخطار لغرفة عمليات اسعاف البحر الأحمر يفيد وقوع حادث تصادم بين ميني باص وسيارة نقل على طريق بني سويف الزعفرانة أمام دير الأنبا أنطونيوس، على الفور تم الدفع بـ 13 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث وتبين أن الحادث اسفر عن إصابة 29 شخص حيث يتم الآن نقلهم إلى مستشفى رأس غارب المركزى، واكد الدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، رفع درجة الاستعداد القصوى داخل مستشفى رأس غارب المركزى للتعامل مع المصابين،

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات والوقوف على أسباب الحادث