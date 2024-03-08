يلا شوت الجديد: مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك اليوم في نهائي كأس مصر.. كورة لايف

تقام قمة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر اليوم الجمعة ولأول مرة في المملكة العربية السعودية في المباراة التي ستقام على ملعب "الأول بارك" في مدينة الرياض للمنافسة على لقب كأس مصر عن الموسم الماضي 2022- 2023.

مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك اليوم في نهائي كأس مصر

ويواجه النادي الأهلي فريق الزمالك في السابعة والنصف مساء اليوم الجمعة، على ملعب الأول بارك، في المملكة العربية السعودية، لحساب نهائي بطولة كأس مصر لموسم 2022-2023.

وستقدم قناتا ONTime Sports HD1وMBC MASRبثًا مشتركًا لنقل مباراة الأهلي أمام الزمالك في نهائي كأس مصر، حيث يعلق مدحت شلبي على تلك المواجهة عبر كلتا القناتين.

وسيتم تقسيم الاستديو التحليلي لمباراة الأهلي والزمالك إلى قسمين، حيث ستكون البداية في الثالثة والنصف عصرًا باستديو افتتاحي يقدمه كلًا من الإعلاميين هاني حتحوت وسيف زاهر، ويتواجد به حسام غالي وعماد متعب، ثنائي الأهلي السابق، وحازم إمام وأحمد حسام ميدو، ثنائي الزمالك السابق.

يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك عبر الضغط هنا ..

كما يمكنك أيضًا مشاهدة مواجهة الأهلي والزمالك عبر رابط أخرى من خلال الضغط هنا ..

أما الاستديو الرئيسي لمباراة الأهلي والزمالك فسيبدأ في الخامسة والنصف مساءً، ويقدمه الإعلامي المصري إبراهيم فايق، والإعلامي السعودي وليد الفراج، ويتواجد به عدد من نجوم التحليل، أبرزهم جوزيه مورينيو، المدير الفني لريال مدريد الإسباني وروما الإيطالي السابق.

المواجهات المباشرة بين الأهلي والزمالك في كأس مصر:

سبق أن التقى الفريقان في 32 مباراة بكأس مصر ومنها 19 مرة في النهائي، كان آخرها في يوليو/تموز عام 2022، وانتصر الزمالك 2-1.

ويتفوق الزمالك في آخر 5 مباريات جمعته بالأهلي في كأس مصر بفوزه في 3 مباريات، بينما فاز الأهلي مرتين.

عدد الألقاب التي حقهها الأهلي والزمالك في كأس مصر:

يحمل الأهلي الرقم القياسي في عدد مرات التتويج (38)، مقابل 28 للزمالك و6 لكل من الترسانة والاتحاد السكندري.

وبلغ الأهلي النهائي بفوز سهل على أنبي 3-0، في حين احتاج الزمالك إلى ركلات ترجيحية للتغلّب على بيراميدز 4-3 بعد التعادل 3-3.