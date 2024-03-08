بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك يلا شوت بدون تقطيع HD في نهائي كأس مصر

مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك مساء اليوم الجمعة، على ملعب الأول بارك بالسعودية، في لقاء يسعى من خلاله المارد الأحمر للحصول على لقبه الـ39 في هذه المسابقة، بينما يمني الأبيض النفس بمعانقاة اللقب رقم 29 بتاريخه.

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لعب الأهلي والزمالك ثلاثًا وثلاثين مباراة في بطولة كأس مصر عبر تاريخ البطولة، فاز الأهلي ست عشرة مباراة وفاز الزمالك في إحدى عشرة مباراة، وتعادل الفريقان في ست مباريات، أحرز لاعبو الأهلي 58 هدفاً وسكنت شباكه 48 هدفاً.

جدير بالذكر أن الأهلي ضد الزمالك التقيا في 233 مباراة في كل البطولات، فاز الأهلي في 102 مباراة وفاز الزمالك في 53 مباراة وتعادل الفريقان في 78 مباراة، أحرز لاعبو الأهلي 353 هدفاً وسكنت شباكه 243 هدفاً.

وكان فريق الأهلي وصل للمباراة النهائية في بطولة كأس مصر بعد الفوز على منتخب السويس في دور الـ32 بهدف أحرزه حسين الشحات، وفي دور الستة عشر فاز على الداخلية بهدفين أحرزهما بيرسي تاو ومحمد مجدي أفشة.

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وفي دور الثمانية فاز على المصري بهدفين مقابل هدف واحد أحرز هدفي الأهلي علي معلول وأحمد قندوسي، وفي نصف النهائي فاز على إنبي بثلاثة أهداف للاشئ أحرزها علي معلول وأنطوني موديست وإمام عاشور.

معلقين ماتش الأهلي والزمالك اليوم في كأس مصر 2022/2023

تتساءل الجماهير عن معلقين ماتش الزمالك ضد الأهلي اليوم في نهائي كأس مصر 2022-2023، لاختيار المعلق المفضل حسب كل مشجع على حدة؛ لهذا قد خصصت قناة أون تايم سبورت 1، المعلق أيمن كاشف على القناة الصوتية الأولى، والمعلق محمد الكواليني على القناة الصوتية الثانية، أما شبكة إم بي سي مصر أعلن أن مدحت شلبي هو معلق مباراة الأهلي والزمالك اليوم عبر القناة السعودية.

تشكيل الاهلي المتوقع لمباراة الزمالك اليوم

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

في خط الدفاع: علي معلول – محمد عبد المنعم – رامي ربيعة – محمد هاني.

في خط الوسط: إمام عاشور – مروان عطية – عمرو السولية.

في خط الهجوم: حسين الشحات – أنتوني موديست – بيرسي تاو.

تشكيل الزمالك المتوقع لمباراة الاهلي اليوم