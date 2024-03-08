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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك El-Ahly Sport Live يلا شوت في نهائي كأس مصر

بث مباشر مشاهدة مباراة
بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك اليوم

يستعد عشاق الكرة المصرية لمتابعة واحدة من أبرز مباريات الموسم الجاري، وذلك عندما يواجه النادي الأهلي غريمه التقليدي الزمالك، لحساب منافسات بطولة كأس مصر.

بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك El-Ahly Sport Live

وتعتبر بطولة كأس مصر هي المسابقة الأقدم في مصر، وتقام للمرة الأولى خارج الأراضي المصرية وذلك على هامش فعاليات موسم الرياض بالمملكة السعودية.

وتقام المباراة في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت الإمارات، 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 8:30 بتوقيت السعودية، ونجح فريق الزمالك الوصول إلى المباراة النهائية بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح في نصف النهائي، بينما صعد الأهلي إلى النهائي عقب تخطي عقبة إنبي بنتيجة 3-0 بالمواجهة التي أقيمت في أكتوبر الماضي.

ويخوض الزمالك مباراته بقيادة فنية حديثة العهد بقيادة جوزيه جوميز الذي تولى المهمة في ثلاث مباريات سابقة فقط، فيما ألغيت الرابعة أمام سوار كوياه الغيني.

يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك عبر الضغط هنا ..

كما يمكنك أيضًا مشاهدة مواجهة الأهلي والزمالك عبر رابط أخرى من خلال الضغط هنا ..

أما الأهلي حامل لقب النسخة الماضية من كأس مصر بعد الفوز على بيراميدز بنتيجة 2-1، تحت قيادة فنية مستمرة لـ مارسيل كولر، الذي يطمح في تكرار إنجازه.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والزمالك اليوم

ستنقل قناة ON TIME SPORTS وقناة MBC مصر حصريًا مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر 2022-23، وسيقوم مدحت شلبي بالتعليق على قناة MBC مصر وأيمن الكاشف على قناة ON TIME SPORTS 1 الاولي وفناة ON TIME SPORTS 1 على  الصوتية الثانية محمد الكوليني وسوف نعرض لكم ترددات القنوات الناقلة لمباراه اليوم وهي كالتالي:

اولا: تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

  • تردد القناة: 11861
  • الاستقطاب: رأسي معدل
  • الترميز: 27500
  • معامل التصحيح: 5/6
  • القمر الصناعي: نايل سات

ثانيا: تردد قناة mbc مصر الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

  • التردد: 11823
  • الاستقطاب: رأسي
  • معدل الترميز: 27500
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6
  • القمر الصناعي: نايل سات
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