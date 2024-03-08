وكيل صحة سوهاج يتفقد 6 مستشفيات بالمحافظة

في إطار الجهود المبذولة لمتابعة القطاع الصحي بالمحافظة و بناء علي توجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان و اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بالمتابعة المستمرة للمنشأت الصحية بالمحافظة و الخدمات المقدمة بها.

أجرى الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بسوهاج عدد من الجولات التفقدية المكثفة لمستشفيات جنوب وشرق المحافظة و وبدأ تلك الجولات منذ مساء امس الخميس واستكملها اليوم الجمعة.

حيث شملت الزيارات 6 مستشفيات وهي مستشفى ساقلتة المركزي ومستشفى المنشاه المركزي و تم تفقدهما مساء أمس الخميس ورافقه خلال الزيارة الدكتور أحمد عبد الكريم وكيل المديرية والدكتور حسن محروس مدير عام الطب العلاجي و الدكتور محمد عاطف مدير إدارة الرعاية الأساسية و الدكتورة شيماء جابر مدير إدارة الطوارئ وبحضور الدكتور جيمي جمال مدير الإدارة الصحية بساقلتة وخلال الزيارة شدد وكيل صحة سوهاج على رفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين وتدريب الكوادر الفنيه و التمريضية بالتنسيق مع الإدارات المعنية بكل فئة بالمديرية.

كما تفقد خلال الزيارة الأعمال الجارية بموقع المستشفى الجديدة والوقوف على مدى الإنجاز والذي تخطى 90% من حجم الأعمال.

كما تفقد وكيل وزاره الصحة مستشفى المنشاه المركزي جنوب المحافظة ورافقه خلالها الدكتورة شيماء جابر مدير إدارة الطوارئ و حضور الدكتورة اسماء شعبان مدير المستشفى وشدد خلال التفقد على الإلتزام بأماكن عمل الكوادر الطبية بالمستشفى ومتابعة تطبيق إجراءات وسياسات مكافحة العدوي.

حيث تفقد وكيل وزارة الصحة أقسام الإستقبال والطوارئ والحضانات الأشعة وبنك الدم والنساء.

وفي سياق متصل واصل الدكتور أحمد محروس، صباح اليوم الجمعة تفقده لسير العمل بالمستشفيات حيث زار مستشفيات البلينا المركزي ( برديس ) وجرجا العام وحميات جرجا واخيرا مستشفي العسيرات المركزي.

موجهاً الإدارة العامة للطب العلاجي بالمديرية بنشر فرق التفتيش والمتابعة التابعه لها بتلك المستشفيات لمتابعه سير العمل بها ورصد الملاحظات ومعالجتها و تلافيها على رأس العمل و كذلك تدريب الكوادر الطبية بها.

كما وجه ايضاً بإمداد مستشفى العسيرات المركزي بعدد من اطباء بعض التخصصات الهامة وذلك لصالح العمل والمرضى ورفع كفاءه الخدمة الطبية بها مشدداً علي حسن معاملة المرضى .

كما أكد وكيل صحة سوهاج تشغيل عدد من اجهزة الغسيل الكلوي وضمها لوحدة الغسيل الكلوي بمستشفى البلينا المركزي (برديس) لتصبح المستشفى

قادره على استيعاب جميع مرضى الغسيل الكلوي وانهاء قوائم انتظار المرضي

كما وجه وكيل صحه سوهاج الإدارة الهندسية بالمديرية بمراجعة ومتابعة جميع الأجهزة الطبية بالمستشفيات المختلفه وعمل الصيانه اللازمة لها وذلك لتلافي الأعطال المفاجئة لتلك الأجهزة