القبض على مهندس سابق في جوجل بتهمة سرقة أسرار الذكاء الاصطناعي لصالح الصينيين

ألقي القبض على مهندس سابق في شركة جوجل في كاليفورنيا يوم الأربعاء بتهمة سرقة أكثر من 500 ملف تحتوي على أسرار تجارية للذكاء الاصطناعي من الشركة واستخدام المعلومات لصالح شركات التكنولوجيا المنافسة في الصين.

وفي لائحة اتهام تم الكشف عنها في محكمة اتحادية في كاليفورنيا، اتهم ممثلو الادعاء Linwei Ding، وهو مواطن صيني يبلغ من العمر 38 عامًا بدأ العمل في Google في عام 2019، بتحميل الأسرار التجارية من جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به الصادر عن Google إلى حسابات التخزين السحابية الشخصية. وتتضمن المستندات التي سرقها دينج "عناصر بناء" للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي في جوجل، وفقًا للائحة الاتهام. وقام بتحميلها على حساباته الشخصية على مدار عام واحد من مايو 2022 إلى مايو 2023.

تم القبض على دينج في كاليفورنيا، ووجهت إليه أربع تهم تتعلق بسرقة أسرار تجارية. وفي حالة إدانته، يمكن أن يحكم عليه بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات وغرامة تصل إلى 250 ألف دولار عن كل تهمة.

وقال المتحدث باسم جوجل، خوسيه كاستانيدا، لموقع Engadget: "لدينا ضمانات صارمة لمنع سرقة معلوماتنا التجارية السرية وأسرارنا التجارية". “بعد التحقيق، وجدنا أن هذا الموظف سرق العديد من المستندات، وسرعان ما قمنا بإحالة القضية إلى سلطات إنفاذ القانون. نحن ممتنون لمكتب التحقيقات الفيدرالي للمساعدة في حماية معلوماتنا وسنواصل التعاون معهم بشكل وثيق”.

ويأتي هذا التطور في وقت يتصاعد فيه التوتر بين الولايات المتحدة والصين بشأن انفجار الذكاء الاصطناعي. في العام الماضي، حظرت إدارة بايدن تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة التي صممتها شركات أمريكية مثل NVIDIA إلى الصين لمنع البلاد من استخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز جيشها. وقال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي في بيان: "إن اتهامات اليوم هي أحدث توضيح للمدى الذي ترغب الشركات التابعة لشركات مقرها في جمهورية الصين الشعبية في سرقة الابتكارات الأمريكية". "إن سرقة التكنولوجيا المبتكرة والأسرار التجارية من الشركات الأمريكية يمكن أن تكلف الوظائف وتكون لها عواقب مدمرة على الاقتصاد والأمن القومي."

وكشفت لائحة الاتهام كل أنواع التفاصيل حول طبيعة الجريمة. يُزعم أن دينغ قام بنسخ المعلومات من ملفات جوجل إلى Apple Notes على جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به أولاً، ثم قام بتحويلها إلى ملفات PDF قام بتحميلها إلى حسابه الشخصي في جوجل لتجنب اكتشاف أنظمة منع فقدان البيانات في جوجل. كما أعطى شارة Google الخاصة به لموظف آخر في Google في كاليفورنيا ليجعل الأمر يبدو كما لو كان يعمل من مكاتب Google في الولاية بينما كان يعمل بالفعل لدى شركات منافسة في الصين.

قال ممثلو الادعاء إن دينغ ساعد في جمع رأس مال إحدى الشركات الصينية التي عمل معها كرئيس قسم التكنولوجيا فيها. وفي العام الماضي، أسس أيضًا شركة أخرى للذكاء الاصطناعي في الصين وشغل منصب الرئيس التنفيذي لها.

وهذه ليست المرة الأولى التي تعتقل فيها الولايات المتحدة مواطنًا صينيًا بتهمة سرقة أسرار تجارية من شركات أمريكية. في السنوات القليلة الماضية، اتهم مكتب المدعي العام الأمريكي في سان فرانسيسكو ثلاثة موظفين سابقين في شركة أبل بسرقة أسرار تجارية تتعلق بسيارة أبل، وهو مشروع ألغته الشركة مؤخرا، ونقلها إلى شركات في الصين. وفي الشهر الماضي، حُكم على أحد هؤلاء المهندسين بالسجن لمدة ستة أشهر وطُلب منه دفع ما يقرب من 150 ألف دولار كغرامة.