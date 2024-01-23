بعد مرور 20 عامًا.. خالد سليم فى منزل العندليب الأسمر

حرص الفنان خالد سليم، على مشاركة جمهوره مجموعة من الصور له من داخل منزل العندليب عبد الحليم حافظ.

وكتب عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" قائلا: تشرفت اليوم بزيارة عزيزة على قلبي للمرة الثانية.. بعد 20 سنة من أول زيارة.. بيت العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ .. إحساس رائع إني كنت في بيته وبين الجدران إللي كانت شاهدة على كل حياته وإبداعاته و لقاءاته بعمالقة الملحنين والشعراء والموسيقيين .. وإبداعاته وبروفاته و ضحكاته وحزنه ومرضه.. وإني أشوف كل أدواته ومقتنياته وادخل غرفة نومه..حقيقةً .. هو كان وسيظل رائد المشاعر والإحساس والرومانسية و التجديد و الإبداع .. العندليب .. حليم" .

خالد سليم

وكان طرح النجم خالد سليم أغنيته الجديدة "مين ده"، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

والأغنية كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع توما.

خالد سليم

آخر اعمال الفنان خالد سليم

وكانت آخر اعمال الفنان خالد سليم، مسلسل "حكايات الماميز" الذي شارك فيه بالتعاون مع الفنانة دينا فؤاد، وليد فواز، هبه عبد الغني، نورهان، رباب ممتاز، أماني كمال، والإخراج ل أحمد صالح، وسيناريو وحوار مى سعد، ريم يوسف، سمر طاهر، ودعاء عبد الوهاب أشرفت على الكتابة، ويتكون المسلسل من 15 حلقة في إطار إجتماعي.

وكان فاجئ النجم خالد سليم جمهوره بأغنيته الجديدة “في طريق الهوى” على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب وذلك بعد فترة غياب طويلة عن تقدين أعمال غنائية.

«في طريق الهوى» عمل غنائي طربي - رومانسي باللهجة المصرية، وجاء اللحن طربياً في نقلاته وتقسيماته إضافة إلى بعض الُجمل اللحنية التي حملت بعداً رومانسياً في أبعادها الموسيقية.

نجم خالد سليم من تسجيل أغنيته الجديدة “مين ده”، وذلك بالتعاون مع الشاعر والملحن عزيز الشافعى والموزع توما، والمقرر طرحها خلال الفترة المقبلة خاصة في موسم الصيف.

وكان طرح الفنان خالد سليم أغنية جديدة تحمل إسم "مين دا" من كلمات وألحان عزيز الشافعى وتوزيع توما وهندسة صوتية ماهر صلاح وتم تسجيلها في ستوديو هانى محروس، ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة وتحمل عدد من المفاجآت.

ويعود خالد سليم إلى الساحة الغنائية مرة أخرى، بعدما طرح آخر أغانيه في سبتمبر الماضى بعنوان "يا جميل" من كلمات خالد فيرناس، وألحان عمرو الشاذلى، و توزيع محمد مجدى، ميكس وماستر أمير محروس.

أسرة أغنية مين ده

وكان تصدر الفنان خالد سليم التريند خلال الساعات الماضية، وذلك بعد تصريحاته فى برنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، وتقدمه الإعلامية أسما إبراهيم، الذي كشف خلالها عن تعرضه للتنمر من أصدقائه بعد إصابته بمرض خطير.

الفنان خالد سليم

وكشف خالد سليم عن وعكته الصحة التي كان لها عامل كبير في تدهور نفسيته، قائلًا: "أنا نفسيًّا تعبت بشكل كبير كان عندي مشاكل في أحبالي الصوتية ما كنتش عارف هي إيه ما كنتش عارف أغني ولا أتنفس ولا أنام مرتاح ورحت لأكتر من دكتور وأخدت كرتيزون لمدة كبير جدًّا لأنه أسهل حاجة عمل احتباس للمياه في الجسم"، وأضاف أنه كان مصاب بورم في أحباله الصوتية وقام باستئصاله.

خالد سليم

وأضاف خالد سليم: "وزني زاد بشكل كبير جدًّا لدرجة إني ما كانش فيه هدوم بتدخل في وكنت بلبس ملابس رياضية وفي الفترة دي ما كانش بيتعرض علي أي حاجة تمثيل لأني طويل وكنت ممثل عندي عضلات كويسة فجأة العضلات مع المية بقت ضخمة والناس كانت بتخاف مني".

خالد سليم

وعانى خالد سليم من التنمر من أقرب الناس إليه بعد إصابته بالمرض، موضحًا: "صحابي المقربين جدًّا مني سابوا كل تاريخي فجأة بقوا يتريقوا ويتنمروا عليَّ على سبيل الهذار بس دا كان بيأثر فيَّ بالنسبة لي كانت سكاكين، ورُحت البيت دخلت المطبخ فتحت التلاجة كنت باكل وبعيط صعبت عليَّ نفسي جدًّا وتعبت وحاولت أرجع إني أخس والكرتيزون مش عاوز ينصرف والضغط النفسي خلاني أعيط".

أسرة أغنية مين ده

خالد سليم عن تامر حسني: وجهة نظر خاطئة

وعن رأيه في تامر حسني قال خالد سليم أن: "الاستحواذ على جميع الأدوار وجهة نظر خاطئة"، مضيفًا: "الجمهور هو من سيحكم على تامر حسني.. والموضوع غلط، بطل واحد للعمل خاطئ ".

وأشار خالد سليم إلى أنه والفنان تامر حسني ليسا صديقين وكانت علاقتهما لطيفة في البداية، متابعًا: "تامر حسني عايز يبقى لوحده.. وعايز يؤكد أنه نجم الجيل"، منوهًا بأنه يرفض هذه الألقاب، وتامر حسني يعمل بذكاء ويستحق أن يكون في مكانة جيدة جدًا.

خالد سليم

ما لا تعرفه عن خالد سليم

خالد محمد سليم سمارة، من مواليد 6 نوفمبر 1975، المعروف باسم خالد سليم، هو مغني مصري من المطربين الشباب، يقدم النوع الطربي والشبابي، ويغني بعدة لهجات كالخليجية واللبنانية بالإضافة إلى المصرية، وقد حصل على لقب "مطرب أول جامعة القاهرة" في الأعوام 97/98/99، كما لقب "مطرب أول شباب جامعات مصر لعام 99"، وقد تم تكريمه كأحسن صوت صاعد لعام 2000 في حفل "نجوم 2000" في قناة النيل للمنوعات، كما قدم حفلات على مسرح دار الأوبرا بالقاهرة والإسكندرية.