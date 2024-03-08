تسائل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر مؤشر البحث العالمي جوجل، عن سعر الدينار الكويتي بالبنوك المصرية مقابل الجنيه المصري، وذلك بعد اجراءات البنك المركزي بتحرير سعر الصرف.

الدينار الكويتي سجل اليوم الجمعة 8-3-2024، متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى 160.51 جنيه للشراء، و160.999جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري 159.52 جنيه للشراء و160.97 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية سجل 156.29 جنيه للشراء و161.78 جنيه للبيع.



بينما سجل سعر الدينار الكويتي في بعض البنوك:

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

160.45 جنيه للشراء.



160.80 جنيه للبيع.





سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

156.29 جنيه للشراء.



161.78 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib

155.49 جنيه للشراء.



160.80 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

161.27 جنيه للشراء.



161.78 جنيه للبيع.

