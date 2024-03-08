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الجمعة 08 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

سعر الدينار الكويتي بالبنوك المصرية مقابل الجنيه

بوابة الوفد الإلكترونية

تسائل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر مؤشر البحث العالمي جوجل، عن سعر الدينار الكويتي بالبنوك المصرية مقابل الجنيه المصري، وذلك بعد اجراءات البنك المركزي بتحرير سعر الصرف.

الدينار الكويتي سجل اليوم الجمعة 8-3-2024، متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى 160.51 جنيه للشراء، و160.999جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري 159.52 جنيه للشراء و160.97 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية سجل 156.29 جنيه للشراء و161.78 جنيه للبيع.

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سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 8-3-2024 أمام الجنيه المصري

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سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة 8-3-2024 أمام الجنيه


بينما سجل سعر الدينار الكويتي في بعض البنوك:

 

 

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر
160.45 جنيه للشراء.

160.80 جنيه للبيع.
 


سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية
156.29 جنيه للشراء.

161.78 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib
155.49 جنيه للشراء.

160.80 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي
161.27 جنيه للشراء.

161.78 جنيه للبيع.
 

الجريدة الورقية