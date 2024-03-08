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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

سعر الدرهم الأماراتي اليوم الجمعة 8-3-2024 أمام الجنيه

الدرهم الإماراتي
الدرهم الإماراتي

استقر سعر الدرهم الإماراتى أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية اليوم الجمعة 8-3-2024، نظرًا للعطلة الأسبوعية للبنوك، مسجلاً فى البنك الأهلي المصرى سعر 13.42 جنيه للشراء، و13.46 جنيه للبيع، كما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 13.43 جنيه للشراء، و13.47 جنيه للبيع.

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سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى

13.42 جنيه للشراء.

13.46 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر

13.44 جنيه للشراء.

13.44 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية

13.48 جنيه للشراء.

13.53 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

13.50 جنيه للشراء.

13.53 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى في بنك البركة

13.23 جنيه للشراء.

13.44 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك قناة السويس

13.42 جنيه للشراء

13.47 جنيه للبيع.

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