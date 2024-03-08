أسعار زيت الطعام.. طن زيت الصويا يرتفع لـ7 آلاف جنيه

أسعار زيت الطعام اليوم الجمعة.. تباينت أسعار زيت الطعام بالقيمة الشرائية، خلال تعاملات اليوم الجمعة بالاسوالق المصرية وأسواق الجملة، واستقر سعر زيت الأولين وزيت الذرة المكرر، فيما ارتفعت أسعار باقي الأنواع.

وخيم الثبات على أسعار البيع للمستهلك خلال التعاملات، حيث تراوح ما بين 45 إلى 175 جنيهًا، حسب نوع ووزن كل زجاجة.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار زيت الطعام خلال تعاملات اليوم الجمعة في الاسواق المصرية وأسواق الجملة، وتحرص الوفد على تقديم كافة المعلومات اللازمة التي تطرأ على سوق السلع لاسيما أسعار زيت الطعام، والذي تسبب في ارتباك هذه الايم قبل دخول شهر رمضان المبارك بيومان بسبب ارتفاعاته الغير مدروسة بسبب سعر صرف الدولار وجشع التجار، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

أسعار زيت الطعام اليوم في مصر

سعر زيت الذرة الخام

وشهد سعر طن زيت الذرة الخام ارتفاعًا بنحو 20000 جنيه في قيمته الشرائية، مسجلًا 52,000 جنيه للطن.

سعر زيت الذرة المكرر

واستقر سعر زيت الذرة المكرر، مسجلًا 62,000 جنيه للطن.

سعر زيت الصويا المكرر

وشهد سعر طن زيت الصويا ارتفاعًا بنحو 7000 جنيه، في قيمته الشرائية، مسجلًا 60,000 جنيه للطن.

زيت عباد الشمس المكرر

وانتعشت أسعار زيت عباد الشمس المكرر، بنحو 6000 جنيه، لتسجل عند مستوى 60,000 جنيه للطن.

زيت الأولين

واستقرت القيمة الشرائية لسعر طن زيت الأولين، في السوق المحلية، عند 66,000 جنيه للطن.

سعر الزيت للمستهلك

وبلغ سعر زيت عافية ذرة "800 مل" نحو 120 جنيهًا، وسجل سعر زيت كريستال ذرة "1" لتر 125 جنيهًا، وزيت عباد كريستال 0.8 لتر 105 جنيهًا، وزيت سلايت ذرة "1000 مل" 125 جنيهًا، وسعر زيت حلوة "700 مل" 70 جنيهًا، وزيت قلية خليط "1" لتر 100 جنيهًا.