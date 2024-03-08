قال اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، إن المديرية قامت بالتعاون مع معهد تناسليات الهرم، بتنظيم قافلة طبية علاجية بيطرية مجانية بقرية بنى عامر التابعة لمركز ومدينة الزقازيق، و ذلك ضمن المبادرة الرئاسية تنمية الريف المصرى.

جاء ذلك بحضور كل من: مديرى إدارات «رعاية الحيوان، الرعاية التناسلية، الإرشاد» بالمديرية، ومدير و أطباء إدارة الزقازيق البيطرية، وعدد من أطباء الإدارات المختصة بالمديرية، ومدير وأطباء وحدة بنى عامر البيطرية، بالإشتراك مع نخبة من أطباء معهد تناسليات الهرم وكبار المربين بالقرية، وتم من خلالها تقديم كافة الخدمات البيطرية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وأشار مدير مديرية الطب البيطري إلى أن القافلة قامت بإجراء المسح التناسلي الشامل والفحص بجهاز السونار لـ ٣١٠ رأس ماشـية ورش ٥٠٠ رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية، وتجريع ٤٠٠ رأس أغنام وعلاج أمراض الباطنة، لعدد ١١٠ رأس وأمراض تنفسية، لعدد ٦٠ رأس وأمراض جلدية، لعدد ٨٠ رأس ماشية، فضلاً عن ترقيم وتسجيل ٢٦ حيوان وذلك بالمجان.

وأضاف مدير المديرية أنه تم عقد ندوة وعدد من اللقاءات الإرشادية، لزيادة الوعي لدى المربيين والتوعية بأهمية التأمين على الماشية، ومشروع التحسين الوراثي لسلالات الماشية «أبقار، جاموس» ومشروع تمويل شراء عجلات عشار ثنائية الغرض عالية الإنتاجية، وأهمية التحصين للوقاية من الأمراض الوبائية الخطيرة، والمشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان، ومشروع تسمين عجول البتلو، والتوعية ضد مرضى البروسيلا والسعار.

وقد وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بضرورة الإهتمام بالثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها، وضرورة الإستفادة من القوافل الطبية البيطرية التى تجوب القرى الأكثر إحتياجا، بهدف زيادة الوعي البيطرى، وتوفير أفضل درجات الرعاية البيطرية للثروة الحيوانية، من خلال إجراء الكشف البيطرى، وتقديم العلاج المجانى، وكذلك تحصين الحيوانات ضد الأمراض المختلفة، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.