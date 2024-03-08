فرنسا تطالب إسرائيل بالتراجع عن بناء 3500 وحدة استيطانية في الضفة

دانت فرنسا بناء الاحتلال الإسرائيلي، 3500 وحدة استيطانية بالضفة الغربية، ودعتها إلى التراجع الفوري، وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

فيما حذر الاتحاد الأوروبي من تقويض قرار إسرائيل، بناء نحو 3500 وحدة سكنية استيطانية جديدة في الضفة الغربية، حل الدولتين.

الاتحاد الأوروبي يحذر من تقويض حل الدولتين

ودعا الاتحاد الأوروبي، إسرائيل إلى التراجع عن هذه القرارات، مؤكدًا أن المستوطنات غير مشروعة بموجب القانون الدولي، تشكل عقبة في طريق السلام، كما تهدد حل الدولتين، وعلاوة على ذلك فإن تمدد المستوطنات يتعارض تمامًا مع الجهود المبذولة لخفض التوتر، والتي تكتسب أهمية أكبر مع اقتراب المواسم الدينية لشهر رمضان وأعياد الفصح اليهودية والمسيحية.

وشدد على موقففه الذي لم يتغير فلن يعترف بأي تغيير في حدود ما قبل 1967، بما في ذلك بشأن القدس، بخلاف تلك التي تتفق عليها الأطراف المعنية.

حصيلة ضحايا غزة من العدوان الصهيوني

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 78 شهيدا و104 مصابين خلال الـ24 ساعة الماضية.

وما يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال وصول طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 30878 شهيدا و72402 مصاب منذ السابع من أكتوبر الماضي،️72%من ضحايا العدوان هم من الاطفال والنساء.