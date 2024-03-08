نائب رئيس سموحة يتدخل لحل أزمة رواتب العاملين المتأخرة

تصاعدت أزمة عدم صرف رواتب الموظفين والعاملين بنادى سموحة لمدة أستمرت لأكثر من "٤" شهور تقريبا منذ ديسمبر الماضى مما تسبب فى حالة من التذمر والاحتقان بينهم خاصة مع أقتراب شهر رمضان الكريم

وعليه قرر الدكتور عمر خميس الغنيمى نائب رئيس النادى ان يتدخل لحل أزمة العاملين والموظفين وقام بصرف راتب شهري ديسمبر ويناير لتهدئة الأجواء بينهم وأكد أنه خلال ال٤٨ ساعة القادمة سيقوم بصرف. راتب شهرى فبراير ومارس حتى يتسنى لهم شراء مستلزماتهم مع بداية الشهر المبارك

يذكر أن نادى سموحة بالاسكندرية يمر بأزمة مادية طاحنة ليس فقط بين الموظفين ولكنها طالت المدربين أيضا والذى يسعى الكثير منهم للبحث عن فرص أخرى بعيدا عن الموج الازرق نتيجة لعدم انتظام صرف المستحقات المالية