بعد الارتفاعات الأخيرة.. سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر بمحال الصاغة

سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر.. شهدت أسعار المشغولات الذهبية خلال تعاملات اليوم الجمعة في الأسواق المصرية للصاغة، استقرارًا، حيث سجلت جميع الأعيرة مكاسب جديدة كما كان ارتفاعها السابق، وارتفع سعر الذهب عيار 18 نحو 102.8 جنيها وسجل الذهب عيار 21 ارتفاعا 120 جنيهًا، وارتفع سعر الذهب عيار 14 اليوم نحو 80 جنيها و ارتفع سعر الجنيه الذهب المصري نحو 80 جنيها زيادة 960 جنيها)، ومن خلال موقعنا الاخباري المتنوع بلد نيوز سوف نعرض لكم اسعار الذهب اليوم في جميع محلات الصاغة.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة في محال الصاغة المصرية، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

سعر الذهب الان في مصر بمحال الصاغة

عيار 21 سعر البيع يصل لـ 3233 جنيه، سعر الشراء لـ 3300 جنيه.

عيار 18 سعر البيع يصل لـ 2771 جنيه، سعر الشراء لـ 2828 جنيه.

عيار 24 سعر البيع يصل لـ 3695 جنيه، سعر الشراء لـ 3771 جنيه.

عيار 22 سعر البيع يصل لـ 3387 جنيه، سعر الشراء لـ 3457 جنيه.

عيار 12 سعر البيع يصل لـ 1848 جنيه، سعر الشراء لـ 1886 جنيه.

أونصة الذهب سعر البيع يصل لـ 114927 جنيه، سعر الشراء لـ 117291 جنيه.

جنيه الذهب سعر البيع يصل لـ 25864 جنيه، سعر الشراء لـ 26400 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار ٢١

سوف نعرض لكم سعر جرام الذهب عيار٢١ وهو كالتالي:

1 جرام ذهب عيار 21 3,284.0 جنيه مصري

5 جرام ذهب عيار 21 16,420.0 جنيه مصري

10 جرام ذهب عيار 21 32,840.0 جنيه مصري

25 جرام ذهب عيار 21 82,100.0 جنيه مصري

50 جرام ذهب عيار 21 164,200.0 جنيه مصري

100 جرام ذهب عيار 21 328,400.0 جنيه مصري

500 جرام ذهب عيار 21 1,642,000.0 جنيه مصري

1000 جرام ذهب عيار 21 3,284,000.0 جنيه مصري

5000 جرام ذهب عيار 21 16,420,000.0 جنيه مصري

10000 جرام ذهب عيار 21 32,840,000.0 جنيه مصري

سعر الذهب اليوم عيار 18

1 جرام ذهب عيار 18 2,815.0 جنيه مصري

5 جرام ذهب عيار 18 14,075.0 جنيه مصري

10 جرام ذهب عيار 18 28,150.0 جنيه مصري

25 جرام ذهب عيار 18 70,375.0 جنيه مصري

50 جرام ذهب عيار 18 140,750.0 جنيه مصري

100 جرام ذهب عيار 18 281,500.0 جنيه مصري

500 جرام ذهب عيار 18 1,407,500.0 جنيه مصري

1000 جرام ذهب عيار 18 2,815,000.0 جنيه مصري

5000 جرام ذهب عيار 18 14,075,000.0 جنيه مصري

10000 جرام ذهب عيار 18 28,150,000.0 جنيه مصري