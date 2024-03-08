ارتفاع في درجات الحرارة.. طقس الإثنين أول أيام رمضان

بحث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر مؤشر البحث العالمي جوجل، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الساعات المقبلة وأول أيام شهر رمضان.

وكشفت الأرصاد الجوية، عن أنه من المتوقع اعتبارا من الإثنين 11 مارس 2024، أول أيام شهر رمضان المبارك فلكيا ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على جميع الأنحاء ليسود طقس حار نهار مائل للبرودة ليلا.



حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

وتشير توقعات الأرصاد حول حالة الطقس في الأيام المقبلة، إنّ حالة الطقس حتى يوم الأحد 10 مارس المقبل من المقرر أن تشهد كثافة في الشبورة المائية خلال الصباح الباكر على معظم الطرق، فضلًا عن نشاط حركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الغربية، والوادي الجديد، والصحراء الغربية، والتي تصل إلى القاهرة الكبرى، وجنوب البلاد، والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة.



وأعلنت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة لمدة أسبوع تشهد ارتفاعًا بدءًا من الإثنين إذ تصل إلى 35 درجة في عدة محافظات، فيما تأتي درجات الحرارة في جميع المحافظات لمدة 7 أيام.



كما حذرت الأرصاد الجوية، من بدء ارتفاع درجات الحرارة بصورة تدريجية على كافة الأنحاء بدءًا من يوم حيث يسود طقس حار خلال النهار بينما تتحول تلك الأحوال الجوية إلى مائلة للبرودة أثناء الليل على أغلب الأنحاء.

وفيما يخص الطقس يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس، تستمر كثافة الشبورة المائية على أغلب الطرق، فضلًا عن استمرار نشاط الرياح، وارتفاع درجات الحرارة لتسجل العظمى نحو 35 درجة.