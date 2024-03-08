الجمعة 08 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

طقس دافئ ورياح متوسطة بقرى ومدن البحيرة

طقس دافئ
طقس دافئ

يسود طقس دافئ علي قري ومدن محافظة البحيرة ، صباح اليوم الجمعة الموافق الثامن من شهر مارس 2024 ، حيث تبلغ درجة الحرارة 22درجة مئوية ، ونسبة الرطوبة 49% ، مع ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة علي فترات ، ووجود رياح متوسطة تتراوح سرعتها مابين 20إلي 21كم/ساعة ، مثيرة للرمال والأتربة ، خاصة في المناطق الصحراوية وادي النطرون ومركز بدر والنوبارية ، مما يؤثر علي معدل الرؤية للسائقين ، في طريق الأسكندرية / القاهرة ، وطريق وادي النطرون / العلمين ، بالإضافة إلي الطرقية الفرعية بتلك المناطق.

وفي قري المحافظة يتواجد المزارعين داخل الحقول منذ الصباح الباكر ، لري المحاصيل الزراعية بواسطة ماكينات الري ، بعد توقف سقوط الامطار منذ حوالي أسبوعين . بالإضافة إلي حصاد الخضروات والفاكهة ، تمهيدا لنقلها إلي أسواق الجملة بمدن المحافظة .

الجريدة الورقية