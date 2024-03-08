طقس دافئ ورياح متوسطة بقرى ومدن البحيرة

يسود طقس دافئ علي قري ومدن محافظة البحيرة ، صباح اليوم الجمعة الموافق الثامن من شهر مارس 2024 ، حيث تبلغ درجة الحرارة 22درجة مئوية ، ونسبة الرطوبة 49% ، مع ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة علي فترات ، ووجود رياح متوسطة تتراوح سرعتها مابين 20إلي 21كم/ساعة ، مثيرة للرمال والأتربة ، خاصة في المناطق الصحراوية وادي النطرون ومركز بدر والنوبارية ، مما يؤثر علي معدل الرؤية للسائقين ، في طريق الأسكندرية / القاهرة ، وطريق وادي النطرون / العلمين ، بالإضافة إلي الطرقية الفرعية بتلك المناطق.

وفي قري المحافظة يتواجد المزارعين داخل الحقول منذ الصباح الباكر ، لري المحاصيل الزراعية بواسطة ماكينات الري ، بعد توقف سقوط الامطار منذ حوالي أسبوعين . بالإضافة إلي حصاد الخضروات والفاكهة ، تمهيدا لنقلها إلي أسواق الجملة بمدن المحافظة .