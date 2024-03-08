"أهل مصر".. متحف الحضارة والسيرك القومي ضمن جولات أطفال المحافظات الحدودية

"أهل مصر".. استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية بمنطقة الفسطاط، الخميس، 200 طفل من المحافظات الحدودية، ضمن الجولات الميدانية بالأسبوع الثقافي الثلاثين بمشروع "أهل مصر"، المقام برعاية د. نيڤين الكيلاني وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، تحت شعار "يهمنا الإنسان"، حتى 9 مارس الحالي.

بدأت الفعاليات بجولة داخل المتحف للتعرف على ما به من تحف ومقتنيات، وخلالها تفقد الأطفال القاعة المركزية للمعروضات وشاهدوا بها ما يقرب من 1600 قطعة أثرية تم اختيارها بعناية لإلقاء الضوء على عظمة الحضارة المصرية القديمة.

كما تجول الأطفال بقاعة المومياوات الملكية التي تضم 22 مومياء ملكية، ترجع إلى عصر الأسرات 17، 18، 19، 20، لأشهر الملوك ومنهم "رمسيس الثاني، تحتمس الثالث، سقنن رع، حتشبسوت، أمنحتب الثالث، أحمس نفرتاري، ميريت آمون، وسيتي الأول"، وغيرهم.

وفي المساء استمتع الأطفال بفقرات وعروض السيرك القومي بالعجوزة، وسط أجواء تفاعلية مبهجة، واختتم اليوم باستكمال الورش الفنية البالغ عددها 16 ورشة بمقر قصر ثقافة روض الفرج.

يأتي الأسبوع الثقافي لأطفال المحافظات الحدودية ضمن برنامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى رئيس اللجنة التنفيذية لمشروع أهل مصر، وينفذ بإشراف لاميس الشرنوبي رئيس إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي والمشرف التنفيذي، ويشارك به أطفال محافظات أسوان والوادي الجديد ومطروح وشمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر إلى جانب حي الأسمرات بالقاهرة.

ويشهد الأسبوع ورشا متنوعة بعدة مجالات يقدمها متخصصون للتعرف على مواهب الأطفال وتنميتها، بالإضافة إلى تنظيم زيارات وجولات بالأماكن والمعالم الأثرية بالقاهرة.

مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة المقدمة لأبناء المحافظات الحدودية "المرأة والشباب والأطفال" وينفذ ضمن البرنامج الرئاسي، الذي يهدف للدمج الثقافي وتشكيل الوعي وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن، ورعاية الموهوبين.