الداخلية تنفذ 83 ألف حكم قضائي خلال يوم

شنت أجهزة وزارة الداخلية بالتنسيق مع مختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملات مكبرة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء ومرورجي المواد المخدرة وإحكام السيطرة الأمنية وحماية المواطنين.

وأسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:- فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (83868) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى: (338) حكم جناية.(26870) حكم حبس جزئى.(4350) حكم حبس مستأنف.(41275) حكم غرامة.(11035) مخالفة.

وفي سياق منفصل لقى شخصان مصرعهما تحت الانقاض اثر انهيار عقار بمنطقة الورديان بغرب الاسكندرية وجارى البحث عن باقى السكان تحت الانقاض .

كان قد تلقى اللواء خالد البراوى مدير الامن اخطارا من مامور قسم شرطة الورديان يفيد ورد بلاغ غرفة عمليات حى غرب الإسكندرية بانهيار عقار بشارع السبكي بمنطقة الورديان ، انتقل على الفور مسؤولي الحي وضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة 4 سيارات دفاع مدني و4 سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ يتم البحث عن ضحايا تحت الانقاض .

بالفحص والمعاينة تبين أن العقار بناء قديم، مكون من أرضي و3 طوابق علوية، مأهول بالسكان، وانهياره حتى سطح الأرض عدا أجزاء من المحلات بالطابق الأرضي.

وأسفر الانهيار عن مصرع اثنين، تم انتشالهما من تحت الانقاض، بالإضافة إلى وجود آخرين عالقين تحت الأنقاض جاري البحث عنهما، تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة.