وفاة المطرب عبده شريف بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة

رحل عن عالمنا، اليوم الجمعة، المطرب المغربي عبده شريف، إثر أزمة قلبية حادة بعدما نقل إلى أحد مستشفيات مدينة الدار البيضاء بالمغرب.

وفاة عبده شريف:

من المقرر أن يعتلي المطرب المغربي عبده شريف، خشبة المسرح بالمركب السينمائي ميغاراما بالبيضاء، مساء اليوم، لإحياء سهرة فنية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وذلك بعد سنوات من الغياب، لكن الموت غيبه عن وداع جمهوره.

عبدو شريف من أشهر الفنانين المغاربة الذين عرفوا بتقديم أعمال طربية وإعادة إحياء أغان خالدة للجيل القديم، أبرزها أعمال عبد الحليم حافظ وأم كثلوم، وكسب شعبية واسعة خارج المغرب بعد تألقه في الغناء على مسرح “دار الأوبرا” المصرية، حيث لقبه الجمهور المشرقي بـ”العندليب الجديد” و”خليفة العندليب الأسمر”.